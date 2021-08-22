Михаил Добкин про упавший флагшток: Я категорически против гигантомании

Деньги из госбюджета, которые сегодня тратятся на установление гигантских флагштоков в каждой области, можно было бы использовать на строительство социальной инфраструктуры

Об этом лидер ОО "Наш Дом - Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин заявил во время встречи с харьковчанами в одном из "ДОБКИН ХАБов".

В частности, комментируя новость о том, что в Херсоне упал огромный флагшток, Михаил Добкин отметил, что он "категорически против гигантомании". "На установление флагштоков ко Дню Независимости в Украине выделили приблизительно 200 млн гривен. В масштабах страны – это не такая уж большая сумма, но за эти деньги можно построить новую школу с фундаментом, крышей и всем необходимым внутри", - отметил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", добавив, что не помнит, когда в Харькове после его каденции открывали школу, построенную с нуля.

"Каждый Харьковчанин, знает, что если проезжать от Сумской в сторону проспекта Науки то, не доезжая до Медицинского университета стоит флагшток. Он достаточно большой, мы его построили когда-то к 23 августа. В Харькове это День города, а на государственном уровне День государственного флага. Там проходили все торжества, связанные с флагом, там стоял почетный караул и так далее", - рассказал Михаил Добкин.

"Этот флагшток не маленький, он большой. Новый будет максимум на 10-20 метров больше, я думаю это явно не стоит 25 млн грн, которые на него потратят. За эти деньги я бы полностью отремонтировал 5-7 крыш в больших многоквартирных домах, и решил бы проблемы огромного количества людей, не убивая внутри себя любовь к празднику государственного флага. Я считаю, что крыши важнее", - подытожил Михаил Добкин.

Напомним, к 30-летию Независимости во всех областях Украины по примеру Киева устанавливают огромные флагштоки для государственных флагов. 20 августа в Херсоне упал самый большой флагшток области, на который было потрачено 8 млн грн.

Ранее Михаил Добкин заявлял, что готов отстаивать в Киеве интересы Харькова и харьковчан. "Мою фамилию в Киеве хорошо знают, она не всем нравится, но со мной там считаются. И если я буду наделен полномочиями от имени харьковчан, моя сила и влияние на них умножиться ровно на 1,5 млн., на количество жителей Харькова. Я с них не слезу по многим серьезным структурным вопросам", - заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".