Михайло Добкін: Я вже веду діалог з "Укроборонпромом" з приводу збереження заводів у Харкові

Деякі підприємства Харкова включені до складу концерну "Укроборонпром", але при цьому не мають вже оборонного значення і їх можна повернути місту, щоб зберегти виробництво

Про це лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін заявив під час зустрічі з харків'янами в одному з "ДОБКІН ХАБів".

"Я вступив у переговори з Тимофієм Миловановим (голова наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром", - Ред), тому що з незрозумілих причин "Укроборонпром" забрав велику кількість підприємств, які не мають вже до нього відношення. Наприклад, Харківський авіазавод", - розповів Михайло Добкін.

За словами політика, нове керівництво Харківського авіазаводу не розуміє завдань, які перед ним стоять, зокрема, з відродження та нарощування виробництва. Харківський авіазавод цінний тим, що може виробляти унікальні вузли і з'єднання для цивільних літаків АН, але це продукція мирного призначення, вважає Михайло Добкін. Політик побоюється, що нове керівництво Харківського авіазаводу може остаточно згорнути виробництво і віддати територію під забудову.

"Я спілкувався з Миловановим і сказав йому: коли відбудуться вибори, у мене буде пропозиція. Передати місту все, що має цінність в плані можливості збереження виробничих потужностей", - заявив Михайло Добкін.

Михайло Добкін вважає, що території харківських заводів не можна віддавати просто під забудову, а потрібно стимулювати підприємців інвестувати саме у виробництво і створення робочих місць. Для підприємців вигода в тому, що такі майданчики вже оснащені необхідними комунікаціями і підготовлені під виробництво.

"Я готовий передавати виробничі площі заводів з комунікаціями. Але з однією умовою - отримає можливість працювати той, хто реально гарантує і покаже, що у нього є можливість зберегти і навіть збільшити кількість робочих місць. Робочих місць не фіктивних, а з середньою зарплатою по галузі", - заявив Михайло Добкін, додавши, що кожне нове робоче місце – це зростання добробуту харків'ян, збільшення їхньої купівельної можливості і, відповідно, приплив грошей у сферу торгівлі, а також відрахування до міського бюджету.

За словами Михайла Добкіна, міський бюджет Харкова, в цьому році становить більше 15 млрд грн, майже на 50% наповнюється за рахунок податку з доходів фізичних осіб, тобто з зарплат. Тому відродження виробництва в Харкові і створення нових робочих місць дасть новий поштовх розвитку міста, підсумував політик.

Нагадаємо, вибори Харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року. Раніше Михайло Добкін заявив, що його команда готова працювати на розвиток Харкова і він має намір щовечора приїжджати в звичайні двори, щоб особисто безпосередньо говорити з містянами. "Я маю чітке розуміння, що робити, в якому напрямку рухатися, щоб Харків розвивався. Я чую людей, у нас хороший зворотний зв'язок. На кожній нашій зустрічі з'являються майбутні помічники на громадських засадах - мої "очі і вуха" в кожному районі, дворі. І я впевнений, що ми створимо відмінну команду, з якою разом будемо розвивати наше улюблене місто", — заявив Михайло Добкін.