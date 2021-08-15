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15 серпня 2021, 15:59 28

Михайло Добкін проводить зустрічі в різних районах Харкова, щоб знати проблеми з перших вуст

15 серпня 2021, 15:59 28
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dobkin.com.ua
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Лідер громадської організації "Наш Дім-Харків", Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін заявив, що його команда готова працювати на розвиток Харкова і в центрі майбутніх перетворень міста буде людина

Про це він розповів на черговій зустрічі з харків'янами, повідомляє сайт громадської організації "Наш Дім-Харків".

За словами Добкіна, він щовечора приїжджає в звичайні двори, щоб особисто безпосередньо говорити з городянами. Як відзначають в команді "Наш дім-Харків", в літній час місцем зустрічей будуть пересувні дитячі арт-майданчики, які працюють в різних районах міста.

"У центрі вистачає парків, скверів. Тому вони будуть в основному пересуватися по Північній Салтівці, Холодній горі, ХТЗ. І ми потихеньку з центру будемо перебиратися до околиць і наводити тут порядок", — сказав Добкін жителям одного зі спальних районів.

Політик додав, що для нього дуже важливим є створення в спальних районах Харкова максимально зручних умов для комфортного життя городян. Він хоче розвивати інфраструктуру, яка не залежатиме від центру.

Крім того, Добкін запевнив харків'ян, що збирається боротися до кінця і перемогти на позачергових виборах.

"Я маю чітке розуміння, що робити, в якому напрямку рухатися, щоб Харків розвивався. Я чую людей, у нас хороший зворотний зв'язок. На кожній нашій зустрічі з'являються майбутні помічники на громадських засадах-мої "очі і вуха" в кожному районі, дворі. І я впевнений, що ми створимо відмінну команду, з якою разом будемо розвивати наше улюблене місто", — підсумував Михайло Добкін.

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