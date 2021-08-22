Михаил Добкин: Я уже веду диалог с "Укроборонпромом" по поводу сохранения заводов в Харькове

Некоторые предприятия Харькова включены в состав концерна "Укроборонпром", но при этом не имеют уже оборонного значения и их можно вернуть городу, чтобы сохранить производство

Об этом лидер ОО "Наш Дом - Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин заявил во время встречи с харьковчанами в одном из "ДОБКИН ХАБов".

"Я вступил в переговоры с Тимофеем Миловановым (глава набсовета государственного концерна "Укроборонпром", - Ред), потому что по непонятным причинам "Укроборонпром" забрал большое количество предприятий, не имеющих уже к нему отношения. Например, Харьковский авиазавод", - рассказал Михаил Добкин.

По словам политика, новое руководство Харьковского авиазавода не понимает задач, которые перед ним стоят, в частности, по возрождению и наращиванию производства. Харьковский авиазавод ценен тем, что может производить уникальные узлы и соединения для гражданских самолетов АН, но это продукция мирного назначения, считает Михаил Добкин. Политик опасается, что новое руководство Харьковского авиазавода может окончательно свернуть производство и отдать территорию под застройку.

"Я общался с Миловановым и сказал ему: когда пройдут выборы, у меня будет предложение. Передать городу все, что имеет ценность в плане возможности сохранения производственных мощностей", - заявил Михаил Добкин.

Михаил Добкин считает, что территории харьковских заводов нельзя отдавать просто под застройку, а нужно стимулировать предпринимателей инвестировать именно в производство и создание рабочих мест. Для предпринимателей выгода в том, что такие площадки уже оснащены необходимыми коммуникациями и подготовлены под производство.

"Я готов передавать производственные площади заводов с коммуникациями. Но с одним условием – получит возможность работать тот, кто реально гарантирует и покажет, что у него есть возможность сохранить и даже увеличить количество рабочих мест. Рабочих мест не фиктивных, а с средней зарплатой по отрасли", - заявил Михаил Добкин, добавив, что каждое новое рабочее место – это рост благосостояния харьковчан, увеличение их покупательной возможности и, соответственно, приток денег в сферу торговли, а также отчисления в городской бюджет.

По словам Михаила Добкина, городской бюджет Харькова, в этом году составляющий больше 15 млрд грн, почти на 50% наполняется за счет налога с доходов физических лиц, то есть с зарплат. Поэтому возрождение производства в Харькове и создание новых рабочих мест даст новый толчок развитию города, подытожил политик.

Напомним, выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года. Ранее Михаил Добкин заявил, что его команда готова работать на развитие Харькова и он намерен каждый вечер приезжать в обычные дворы, чтобы лично напрямую говорить с горожанами. "Я имею четкое понимание, что делать, в каком направлении двигаться, чтобы Харьков развивался. Я слышу людей, у нас хорошая обратная связь. На каждой нашей встрече появляются будущие помощники на общественных началах — мои "глаза и уши" в каждом районе, дворе. И я уверен, что мы создадим отличную команду, с которой вместе будем развивать наш любимый город", — заявил Михаил Добкин.