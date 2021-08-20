17:58  20 серпня
У Дніпрі чоловік на дверях апеляційного суду повісив фейкове оголошення про карантин
17:19  20 серпня
У курортній Кирилівці заборонили відпочивальникам витягувати медуз на берег
08:09  20 серпня
Доба в ООС: зафіксовано дев'ять порушень, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2021, 14:59 4

У Харкові під колесами фури загинула пенсіонерка

20 серпня 2021, 14:59 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харкові на проспекті Любові Малої сталася смертельна аварія

Як повідомили у поліції Харківської області, 60-річний водій вантажівки з напівпричепом наїхав на жінку, пише RegioNews

Від отриманих тілесних ушкоджень 64-річна жінка загинула на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує покарання у виді тюремного ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Раніше ми писали про те, що у Запорізькій області на автотрасі М-18 "Харків-Сімферополь" сталося зіткнення двох легковиків, внаслідок чого загинуло чотири людини, серед них - двоє дітей.

Харків ДТП аварія смерті Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua