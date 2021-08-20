У Харкові під колесами фури загинула пенсіонерка

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Як повідомили у поліції Харківської області, 60-річний водій вантажівки з напівпричепом наїхав на жінку, пише RegioNews

Від отриманих тілесних ушкоджень 64-річна жінка загинула на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує покарання у виді тюремного ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Раніше ми писали про те, що у Запорізькій області на автотрасі М-18 "Харків-Сімферополь" сталося зіткнення двох легковиків, внаслідок чого загинуло чотири людини, серед них - двоє дітей.