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20 августа 2021, 14:59 4

В Харькове под колесами фуры погибла пенсионерка

20 августа 2021, 14:59 4
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Фото из открытых источников
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В Харькове на проспекте Любви Малой произошла смертельная авария

Как сообщили в полиции Харьковской области, 60-летний водитель грузовика с полуприцепом наехал на женщину, пишет RegioNews

От полученных телесных повреждений 64-летняя женщина погибла на месте.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Ранее мы писали о том, что в Запорожской области на автотрассе М - 18" Харьков-Симферополь "произошло столкновение двух легковушек, в результате чего погибло четыре человека среди них - двое детей.

Харьков ДТП авария смерти Украина

 
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