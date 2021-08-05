У Харкові авто злетіло з мосту у річку, двоє постраждалих
У Харкові легковий автомобіль злетів з мосту в річку, внаслідок чого постраждали двоє людей
Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання 057.ua.
ДТП сталася ввечері 4 серпня на проспекті Гагаріна, 354. Автомобіль Audi A-6 пробив огорожу мосту і злетів у річку. Від падіння авто отримало вм'ятини.
Медики госпіталізували в лікарню водія і пасажира.
Обставини ДТП встановлюватиме слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, нещодавно військова вантажівка протаранила кілька авто на Європейській площі в Києві.
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