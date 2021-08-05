У Харкові авто злетіло з мосту у річку, двоє постраждалих

Фото: Нацполіція

У Харкові легковий автомобіль злетів з мосту в річку, внаслідок чого постраждали двоє людей

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання 057.ua.

ДТП сталася ввечері 4 серпня на проспекті Гагаріна, 354. Автомобіль Audi A-6 пробив огорожу мосту і злетів у річку. Від падіння авто отримало вм'ятини.

Медики госпіталізували в лікарню водія і пасажира.

Обставини ДТП встановлюватиме слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, нещодавно військова вантажівка протаранила кілька авто на Європейській площі в Києві.