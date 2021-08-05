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05 серпня 2021, 13:59 260

У Харкові авто злетіло з мосту у річку, двоє постраждалих

05 серпня 2021, 13:59 260
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Фото: Нацполіція
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У Харкові легковий автомобіль злетів з мосту в річку, внаслідок чого постраждали двоє людей

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання 057.ua.

ДТП сталася ввечері 4 серпня на проспекті Гагаріна, 354. Автомобіль Audi A-6 пробив огорожу мосту і злетів у річку. Від падіння авто отримало вм'ятини.

Медики госпіталізували в лікарню водія і пасажира.

Обставини ДТП встановлюватиме слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, нещодавно військова вантажівка протаранила кілька авто на Європейській площі в Києві.

Україна ДТП аварія Харків аварія

 
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