Військова вантажівка протаранила кілька авто на Європейській площі в Києві
Військова вантажівка протаранила декілька авто на Європейській площі в Києві. У водія відмовили гальма
Про це передає RegioNews з посиланням на УНН.
За словами керманича, авто перестало гальмувати починаючи з вулиці Грушевського.
Я котився без гальм з гори, сигналив всім, намагався уникнути аварії, — сказав військовий.
Автівка котилася з гірки і зачепила дві автівки біля стадіону Лобановського, після чого вдарила авто навпроти Українського дому і вилетіла на тротуар, нарешті зупинившись.
Один з водіїв відмовився від претензій і залишив місце ДТП.
Внаслідок пригоди ніхто не постраждав.
Як повідомлялося, на Житомирщині чоловік вбив батька й влаштував ДТП на авто з доньками.
Також учора у столиці п'яний водій маршрутки возив людей містом.
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