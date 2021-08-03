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03 серпня 2021, 17:21 8

Військова вантажівка протаранила кілька авто на Європейській площі в Києві

03 серпня 2021, 17:21 8
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Фото УНН
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Військова вантажівка протаранила декілька авто на Європейській площі в Києві. У водія відмовили гальма

Про це передає RegioNews з посиланням на УНН.

За словами керманича, авто перестало гальмувати починаючи з вулиці Грушевського.

Я котився без гальм з гори, сигналив всім, намагався уникнути аварії, — сказав військовий.

Автівка котилася з гірки і зачепила дві автівки біля стадіону Лобановського, після чого вдарила авто навпроти Українського дому і вилетіла на тротуар, нарешті зупинившись.

Один з водіїв відмовився від претензій і залишив місце ДТП.

Внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, на Житомирщині чоловік вбив батька й влаштував ДТП на авто з доньками.

Також учора у столиці п'яний водій маршрутки возив людей містом.

ДТП Київ вантажівка військові

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