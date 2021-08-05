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05 августа 2021, 13:59 286

В Харькове авто слетело с моста в реку, двое пострадавших

05 августа 2021, 13:59 286
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Фото: Нацполиция
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В Харькове легковой автомобиль слетел с моста в реку, в результате чего пострадали два человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание 057.ua.

ДТП произошло вечером 4 августа на проспекте Гагарина, 354. Автомобиль Audi A-6 пробил ограждение моста и слетел в реку. От падения авто получило вмятины.

Медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира.

Обстоятельства ДТП будет устанавливать следственно-оперативная группа.

Напомним, недавно военный грузовик протаранил несколько авто на Европейской площади в Киеве.

Украина ДТП аварія Харьков авария

 
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