В Харькове авто слетело с моста в реку, двое пострадавших

Фото: Нацполиция

В Харькове легковой автомобиль слетел с моста в реку, в результате чего пострадали два человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание 057.ua.

ДТП произошло вечером 4 августа на проспекте Гагарина, 354. Автомобиль Audi A-6 пробил ограждение моста и слетел в реку. От падения авто получило вмятины.

Медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира.

Обстоятельства ДТП будет устанавливать следственно-оперативная группа.

Напомним, недавно военный грузовик протаранил несколько авто на Европейской площади в Киеве.