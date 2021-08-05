В Харькове авто слетело с моста в реку, двое пострадавших
В Харькове легковой автомобиль слетел с моста в реку, в результате чего пострадали два человека
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание 057.ua.
ДТП произошло вечером 4 августа на проспекте Гагарина, 354. Автомобиль Audi A-6 пробил ограждение моста и слетел в реку. От падения авто получило вмятины.
Медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира.
Обстоятельства ДТП будет устанавливать следственно-оперативная группа.
Напомним, недавно военный грузовик протаранил несколько авто на Европейской площади в Киеве.
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