У Харкові горіла багатоповерхівка: постраждав підліток
На вулиці Маршала Батицького у Харкові сталася пожежа на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Через пожежу постраждав 14-річний хлопчик. Його з отруєнням чадним газом госпіталізували
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.
Так, на момент прибуття вогнеборців горіла кімната на третьому поверсі 9-поверховому будинку. Площа пожежі склала близько 12 кв.м.
Під час пожежі постраждав підліток 2006 р.н. З отруєнням чадним газом його було госпіталізовано до Харківської дитячої лікарні №7", - йдеться у повідомленні.
О 09:16 пожежу було локалізовано, а о 10:04 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Також пожежники врятували з вогняної пастки домашніх тварин - трьох котиків.
Нагадаємо, у Стрийському парку Львова буревій спричинив падіння дерева. Молоді хлопець та дівчина, які в цей момент знаходились під деревом загинули від численних травм.