У Харкові горіла багатоповерхівка: постраждав підліток

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На вулиці Маршала Батицького у Харкові сталася пожежа на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Через пожежу постраждав 14-річний хлопчик. Його з отруєнням чадним газом госпіталізували

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

Так, на момент прибуття вогнеборців горіла кімната на третьому поверсі 9-поверховому будинку. Площа пожежі склала близько 12 кв.м.

Під час пожежі постраждав підліток 2006 р.н. З отруєнням чадним газом його було госпіталізовано до Харківської дитячої лікарні №7", - йдеться у повідомленні.

О 09:16 пожежу було локалізовано, а о 10:04 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Також пожежники врятували з вогняної пастки домашніх тварин - трьох котиків.

Нагадаємо, у Стрийському парку Львова буревій спричинив падіння дерева. Молоді хлопець та дівчина, які в цей момент знаходились під деревом загинули від численних травм.