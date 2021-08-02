В Харькове горела многоэтажка: пострадал подросток

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На улице Маршала Батицкого в Харькове произошел пожар на третьем этаже девятиэтажного дома. Из-за пожара пострадал 14-летний мальчик. Его с отравлением угарным газом госпитализировали

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

Так, на момент прибытия пожарных горела комната на третьем этаже 9-этажном доме. Площадь пожара составила около 12 кв. м.

Во время пожара пострадал подросток 2006 г. р. с отравлением угарным газом он был госпитализирован в Харьковскую детскую больницу №7", - говорится в сообщении.

В 09:16 пожар был локализован, а в 10:04 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Также пожарные спасли из огненной ловушки домашних животных - трех котиков.

Напомним, в Стрыйском парке Львова ураган вызвал падение дерева. Молодые парень и девушка, которые в этот момент находившиеся под деревом погибли от многочисленных травм.