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02 августа 2021, 10:39 118

В Харькове горела многоэтажка: пострадал подросток

02 августа 2021, 10:39 118
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Фото: t.me/h_saltovka
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На улице Маршала Батицкого в Харькове произошел пожар на третьем этаже девятиэтажного дома. Из-за пожара пострадал 14-летний мальчик. Его с отравлением угарным газом госпитализировали

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

Так, на момент прибытия пожарных горела комната на третьем этаже 9-этажном доме. Площадь пожара составила около 12 кв. м.

Во время пожара пострадал подросток 2006 г. р. с отравлением угарным газом он был госпитализирован в Харьковскую детскую больницу №7", - говорится в сообщении.

В 09:16 пожар был локализован, а в 10:04 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Также пожарные спасли из огненной ловушки домашних животных - трех котиков.

Напомним, в Стрыйском парке Львова ураган вызвал падение дерева. Молодые парень и девушка, которые в этот момент находившиеся под деревом погибли от многочисленных травм.

пожар Харьков спасатели ГСЧС животные дети

 
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