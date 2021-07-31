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31 липня 2021, 19:06 59

Команда Терехова годує харків'ян відвертими фейками, - блогер

31 липня 2021, 19:06 59
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У Харкові поширюють фальшиву газету "Время Добкина" з фейковими і "абсолютно маячними новинами про Терехова"

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав блогер Сержіо Розенбаумос, опублікувавши фото сторінок газети.

"Ну, по-перше, метод не новий, але зроблено це дуже тупо і занадто нерозумно. У Терехова явно розраховують на те, що харків'яни клінічні ідіоти, якщо можуть клюнути на таку дешевку і такий примітив", - прокоментував блогер появу підробленої газети.

За словами Розенбаумоса, "ця фальшивка очевидна будь-якій мало-мальськи думаючій людині".

"По-друге, методи, які використовує Терехов, багато говорять про нього самого і про його реальне ставлення до жителів Харкова, яких, він, мабуть, вважає за останнє бидло, абсолютно нездатне критично мислити і адекватно сприймати інформацію. Напевно, на те ж саме він розраховує і в день голосування, що, звичайно ж, дуже сумно", - зазначив блогер.

"А від себе хочу додати, що харків'яни точно повинні розібратися в цій історії, адже різниця між реальною газетою Добкіна і художньою вигадкою Терехова – абсолютно очевидна", - підсумував він.

Нагадаємо, вибори Харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року. В даний час в.о. мера Харкова є секретар міськради Ігор Терехов, який де-факто вже кілька місяців веде виборчу кампанію. Раніше про намір балотуватися в мери Харкова заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова 2006-2010 років Михайло Добкін.

Раніше аналітики проекту INFOCRIME Kharkiv перевірили майже 1900 новин, різних публікацій і відеосюжетів, які були опубліковані в найпопулярніших медіа Харкова і прийшли до висновку що команда Ігоря Терехова замовляє найбільше "джинси" на користь в.о. мера Харкова.

Харків Ігор Терехов Михайло Добкін

 
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