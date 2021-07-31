Команда Терехова кормит харьковчан откровенными фейками, - блогер

В Харькове распространяют фальшивую газету "Время Добкина" с фейковыми и "совершенно бредовыми новостями про Терехова"

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал блогер Сержио Розенбаумос, опубликовав фото страниц газеты.

"Ну, во-первых, метод не новый, но сделано это очень тупо и слишком глупо. У Терехова явно рассчитывают на то, что харьковчане клинические идиоты, если могут клюнуть на такую дешёвку и такой примитив", - прокомментировал блогер появление поддельной газеты.

По словам Розенбаумоса, "эта фальшивка очевидна любому мало-мальски думающему человеку".

"Во-вторых, методы, которые использует Терехов, многое говорят о нём самом и о его реальном отношении к жителям Харькова, которых, он, видимо, считает за последнее быдло, совершенно неспособное критически мыслить и адекватно воспринимать информацию. Наверняка, на то же самое он рассчитывает и в день голосования, что, конечно же, очень прискорбно", - отметил блогер.

"А от себя хочу добавить, что харьковчане точно должны разобраться в этой истории, ведь разница между реальной газетой Добкина и художественным вымыслом Терехова – совершенно очевидна", - подытожил он.

Напомним, выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года. В настоящее время и.о. мэра Харькова является секретарь горсовета Игорь Терехов, который де-факто уже несколько месяцев ведет избирательную кампанию. Ранее о намерении балотироваться в мэра Харькова заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова 2006-2010 годов Михаил Добкин.

Ранее аналитики проекта INFOCRIME Kharkiv проверили почти 1900 новостей, различных публикаций и видеосюжетов, которые были опубликованы в самых популярных медиа Харькова и пришли к выводу что команда Игоря Терехова заказывает больше всего "джинсы" в пользу и.о. мэра Харькова.