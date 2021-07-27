СБУ вскрыла масштабную схему продажи младенцев за границу

Фото: СБУ

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группу, которая наладила схему "снабжения" иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Харьковской области.

Ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

По данным оперативников, в состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

Дельцы помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Затем "свои" медики официально удостоверяли" бесплодие" жены. А это - основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее - поиск кандидатки на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак расторгали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

Кроме того, был зафиксирован факт халатного отношения медработников, который привел к смерти новорожденных.

Сейчас подозреваемым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить преступников, которые держали людей в трудовом рабстве.