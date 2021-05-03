10:41  03 травня
В Україні на Великдень виявили понад 2700 COVID-хворих
11:12  03 травня
На Закарпатті розшукують провокаторів: закликали до агресії проти угорців
18:44  03 травня
Бойовики продовжують обстріл позицій ООС: зафіксовано 3 порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
03 травня 2021, 18:11 268

На Дніпропетровщині судитимуть злочинців, які тримали людей у трудовому рабстві

03 травня 2021, 18:11 268
Читайте также на русском языке
Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Дніпропетровської області направили до суду матеріали відносно злочинної групи, яка втягувала людей у трудове рабство.

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

Зазначається, що потерпілих змушували виконувати тяжкі роботи по догляду за тваринами, жорстоко карали та не платили гроші за виконану роботу.

Група злочинців складалася із жінки та чотирьох чоловіків. 62-річна мешканка Дніпра займалася підбором та переправленням людей на тваринницьку ферму. Зловмисниця підбирала мешканців Дніпропетровської області, які перебували у скрутному матеріальному стані, при цьому обіцяла їм високу зарплатню та гідні умови роботи.

Коли люди погоджувалися, їх перевозили на ферму у Магдалинівському районі області. Там вони виконували тяжку роботу по догляду за тваринами, жили у бараках і тяжко працювали. При цьому робітників майже не годували, а в разі непокори – били. Обіцяні за роботу гроші потерпілі так і не отримали.

Крім мешканки Дніпра, яка займалася вербовкою людей, до складу групи входили четверо чоловіків, які слідкували за утриманням "працівників” та контролювали їх роботу. Серед них – громадянин Азербайджану, який має посвідку на тимчасове мешкання в Україні, дійсну до 14 травня цього року.

Впродовж року, в ході розслідування, правоохоронці встановили потерпілих, зібрали доказову базу та направили кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду. За місцями мешкання всіх фігурантів та місцях незаконного утримання людей відбулися санкціоновані обшуки”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині поліцейські звільнили з трудового рабства 13 осіб.

суд злочин кримінальна справа поліція рабство

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua