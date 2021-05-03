На Дніпропетровщині судитимуть злочинців, які тримали людей у трудовому рабстві

Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

Зазначається, що потерпілих змушували виконувати тяжкі роботи по догляду за тваринами, жорстоко карали та не платили гроші за виконану роботу.

Група злочинців складалася із жінки та чотирьох чоловіків. 62-річна мешканка Дніпра займалася підбором та переправленням людей на тваринницьку ферму. Зловмисниця підбирала мешканців Дніпропетровської області, які перебували у скрутному матеріальному стані, при цьому обіцяла їм високу зарплатню та гідні умови роботи.

Коли люди погоджувалися, їх перевозили на ферму у Магдалинівському районі області. Там вони виконували тяжку роботу по догляду за тваринами, жили у бараках і тяжко працювали. При цьому робітників майже не годували, а в разі непокори – били. Обіцяні за роботу гроші потерпілі так і не отримали.

Крім мешканки Дніпра, яка займалася вербовкою людей, до складу групи входили четверо чоловіків, які слідкували за утриманням "працівників” та контролювали їх роботу. Серед них – громадянин Азербайджану, який має посвідку на тимчасове мешкання в Україні, дійсну до 14 травня цього року.

Впродовж року, в ході розслідування, правоохоронці встановили потерпілих, зібрали доказову базу та направили кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду. За місцями мешкання всіх фігурантів та місцях незаконного утримання людей відбулися санкціоновані обшуки”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині поліцейські звільнили з трудового рабства 13 осіб.