Терехов і Тимчук здають Харків "дніпропетровському клану" - Добкін

Про це в інтерв'ю газеті "Время Добкина" заявив лідер громадської організації "Наш Дім – Харків", харківський міський голова (2006-2010) Михайло Добкін.

"Дуже багато рішень приймається в інтересах бізнесу Дніпра, такого ніколи не було. Причому, за повного сприяння керівництва Харківської обласної ради та за повного сприяння в.о. міського голови. Сьогодні він "працює" на два міста відразу. З одного боку, йому самому і його даху потрібен Харків, з іншого, він всіляко сприяє захопленню Харкова "дніпропетровськими", здаючи інтереси містян бізнес-апетитам Геннадія Корбана і Бориса Філатова (мер Дніпра – ред.), що діють при цьому з подачі одного з високопоставлених функціонерів ОП", - заявив Михайло Добкін.

Він підкреслив, що після того, як Київ "злив" Авакова і Фукса, "дніпропетровські" активно взялися "допомагати" Терехову. "Вже зараз у Харкові готуються так звані "сітки" для маніпуляцій на виборах. Не здивуюся, що там теж стирчать вуха наших південно-західних сусідів", - сказав політик.

В інтерв'ю Добкін також зазначив, що голова Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук виступає як "прикриття для значного посилення так званого "дніпропетровського клану", який все більше намагається управляти і підминати під себе Харків.

"Якби я не знав її, не встиг познайомитися, коли працював губернатором, а вона – заступником Кернеса, то сьогодні навряд чи згадав би її прізвище. Я не пам'ятаю жодної прес-конференції за її участі, жодного звіту про виконану роботу, по суті, не видно ніякої роботи, якщо не брати до уваги піар-акцій з висаджування туй. Хтось бачив її на виїзді в районі, області? Що вона робить, абсолютно незрозуміло. Я думаю, Офіс президента вже бачить або скоро побачить, що це була, напевно, їхня серйозна кадрова помилка в Харкові", - сказав Добкін.

Політик також зазначив, що "рейтинг" Ігоря Терехова є результатом використання імені Геннадія Кернеса. "Не повторюйте цю мантру, яку втовкмачують в голову по всіх каналах, що нинішній тимчасовий керівник міста – головний, основний, і так далі. Його рейтинг - це рейтинг пам'яті Кернеса і зв'язку Павла Фукса, сам він по собі - нуль, який переступив всі межі моралі і, думаю, закону, щоб зачепитися за крісло мера", - заявив він.

Нагадаємо, вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року. В даний час обов'язки мера Харкова виконує Ігор Терехов, якого підтримують Арсен Аваков і Павло Фукс. 15 липня Верховна Рада відправила Авакова у відставку з поста глави Міністерства внутрішніх справ.

18 червня РНБО України ввела персональні санкції проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.