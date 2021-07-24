Михайло Добкін: Скоро всі зрозуміють, що без заступництва Авакова і Фукса Терехов "голий король"

Люди, які привели до влади нинішнього тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова, стрімко втрачають вплив і дуже скоро для всіх стане очевидно, що Терехов вдає із себе сам

Про це на зустрічі з харків'янами в "ДОБКІН ХАБ" "Плеханівська" заявив лідер громадської організації "Наш Дім – Харків", харківський міський голова в 2006-2010 роках Михайло Добкін.

Зокрема, він зазначив, що коли тільки ухвалив рішення балотуватися на посаду харківського міського голови, йому говорили, що перед ним непереборний бар'єр, оскільки міську владу Харкова контролює глава МВС Арсен Аваков.

"Сьогодні 24 липня, і де зараз Аваков? Зараз у нього вже немає посади", - заявив Добкін, додавши, що був ще російський олігарх Павло Фукс. "Він намагався зі мною боротися. І де він зараз? Його вже немає, проти нього введені санкції, його рахунки і активи заблоковані".

"Буквально добу тому НАБУ взяло на гарячому керівництво Харківської облради. Заступник голови Малиш - підозрюваний у справі про вимагання хабара. Голову облради Артура Товмасяна, який є людиною з оточення Авакова, намагаються вивести з-під удару, щоб і проти нього не було звинувачень", - заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків".

"Я думаю до вересня ми всі побачимо, що "король" – людина, яка сьогодні намагається здаватися в Харкові найголовнішим – голий. У нього немає нічого, крім чужих заслуг, чужого стилю поведінки, чужого іміджу. І скоро ми всі побачимо, що з себе представляє Терехов сам по собі", - заявив Добкін.

Нагадаємо, ввечері 22 липня у Харківській облраді пройшли обшуки, за підсумками яких були затримані заступник голови облради Андрій Малиш і депутат облради від ОПЗЖ Сергій Гладкоскок. Вони підозрюються у вимаганні хабара розміром в 1 млн. 50 тис. грн у директора одного з комунальних підприємств міста.

Також у справі фігурує голова облради Артур Товмасян, однак, за інформацією НАБУ, він не має процесуального статусу. Відносно Товмасяна проводиться перевірка.

Також нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила Арсена Авакова у відставку.