Михаил Добкин: Скоро все поймут, что без покровительства Авакова и Фукса Терехов "голый король"

Люди, которые привели к власти нынешнего временного мэра Харькова Игоря Терехова, стремительно теряют влияние и очень скоро для всех станет очевидно, что Терехов представляет из себя сам

Об этом на встрече с харьковчанами в "ДОБКИН ХАБ" "Плехановская" заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

В частности, он отметил, что когда только принял решение баллотироваться на пост харьковского городского головы, ему говорили, что перед ним непреодолимый барьер, поскольку городскую власть Харькова контролирует глава МВД Арсен Аваков.

"Сегодня 24 июля, и где сейчас Аваков? Сейчас у него уже нет должности", - заявил Добкин, добавив, что был еще российский олигарх Павел Фукс. "Он пытался со мной бороться. И где он сейчас? Его уже нет, против него введены санкции, его счета и активы заблокированы".

"Буквально сутки назад НАБУ взяло на горячем руководство Харьковского облсовета. Зампредседателя Малыш – подозреваемый по делу о вымогательстве взятки. Председателя облсовета Артура Товмасяна, который является человеком из окружения Авакова, пытаются вывести из-под удара, чтобы и против него не было обвинений", - заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

"Я думаю к сентябрю мы все увидим, что "король" – человек, который сегодня пытается казаться в Харькове самым главным – голый. У него нет ничего, кроме чужих заслуг, чужого стиля поведения, чужого имиджа. И скоро мы все увидим, что из себя представляет Терехов сам по себе", - заявил Добкин.

Напомним, вечером 22 июля в Харьковском облсовете прошли обыски, по итогам которых были задержаны заместитель председателя облсовета Андрей Малыш и депутат облсовета от ОПЗЖ Сергей Гладкоскок. Они подозреваются в вымогательстве взятки размером в 1 млн. 50 тыс. грн у директора одного из коммунальных предприятий города.

Также в деле фигурирует глава облсовета Артур Товмасян, однако, по информации НАБУ, он не имеет процессуального статуса. В отношении Товмасяна проводится проверка.

Также напомним, 15 июля Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку.