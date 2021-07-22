Терехов розпорядився зняти з міськради меморіальну дошку Кернесу, встановлену харків'янами

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомив депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Анатолій Родзинський, який був одним з ініціаторів встановлення дошки.

За словами Родзинського, більше ніж за 7 місяців з моменту смерті Кернеса, міська влада "не знайшла часу і грошей, щоб повісити йому меморіальну дошку на будівлі міськради".

"У мене з Кернесом було різне бачення розвитку Харкова, ми були опонентами з багатьох питань, але за нього на двох крайніх виборах голосувало дві третини харків'ян! Тому я та інші небайдужі харків'яни, вирішили взяти справу в свої руки і самі повісили пам'ятну дошку тричі меру Харкова Геннадію Кернесу", - повідомив депутат.

За його словами, він це зробив як "знак поваги до харків'ян та їхнього вибору! І просто людського ставлення до померлого мера!".

Однак, зазначив Родзинський, дошка Кернесу втрималася на будівлі не більше години. "Я вважаю, що тільки Ігор Терехов міг дати вказівку зняти меморіальну дошку Геннадію Кернесу з будівлі міськради Харкова! І їм за це не соромно..." – обурився депутат.

Нагадаємо, багаторічний мер Харкова Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року в Берліні. В даний час обов'язки мера виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов. За останні кілька місяців Терехов неодноразово виступав з ініціативою увічнення пам'яті Кернеса, але єдине, що було зроблено для цього – на сесії Харківської міськради 14 липня Кернесу було посмертно присвоєно звання "Почесного харків'янина".

Багато експертів вважають, що Терехов свідомо затягує розгляд питання про увічнення пам'яті Кернеса, щоб отримати для себе максимальну вигоду перед виборами міського голови, які призначені на 31 жовтня.