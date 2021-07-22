Терехов распорядился снять с горсовета мемориальную доску Кернесу, установленную харьковчанами

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский, который был одним из инициаторов установления доски.

По словам Родзинского, больше чем за 7 месяцев с момента смерти Кернеса, городская власть "не нашла времени и денег, чтобы повесить ему мемориальную доску на здании горсовета".

"У меня с Кернесом было разное видение на развитие Харькова, мы были оппонентами по многим вопросам, но за него на двух крайних выборах голосовало две трети харьковчан! Поэтому я и другие неравнодушные харьковчане, решили взять дело в свои руки и сами повесили памятную доску трижды мэру Харькова Геннадию Кернесу", - сообщил депутат.

По его словам, он это сделал как "знак уважения к харьковчанам и их выбору! И просто человеческого отношения к умершему мэру!".

Однако, отметил Родзинский, доска Кернесу удержалась на здании не более часа. "Я считаю, что только Игорь Терехов мог дать указание снять мемориальную доску Геннадию Кернесу со здания горсовета Харькова! И им за это не стыдно…" – возмутился депутат.

Напомним, многолетний мэр Харькова Геннадий Кернес умер 16 декабря 2020 года в Берлине. В настоящее время обязанности мэра исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. За последние несколько месяцев Терехов неоднократно выступал с инициативой увековечивания памяти Кернеса, но единственное, что было сделано для этого – на сессии Харьковского горсовета 14 июля Кернесу было посмертно присвоено звание "Почетного харьковчанина".

Многие эксперты считают, что Терехов сознательно затягивает рассмотрение вопроса об увековечивании памяти Кернеса, чтобы получить для себя максимальную выгоду перед выборами городского головы, которые назначены на 31 октября.