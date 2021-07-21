Апелляционный суд, даже не заслушав стороны, отклонил иск об узурпации власти Тереховым в Харькове

Второй апелляционный административный суд неожиданно оперативно и без проведения судебного заседания рассмотрел жалобу по делу о незаконном избрании Игоря Терехова секретарем Харьковского горсовета в пользу Терехова

Об этом на собственной странице в "Фейсбуке" написал один из истцов, депутат Харьковского горсовета от Блока Светличной "Разом" Игорь Черняк.

"Неожиданно узнали, что Второй апелляционный административный суд 8 июля рассмотрел нашу с Дмитрием Булахом апелляционную жалобу по делу об избрании Игоря Терехова секретарем Харьковского горсовета", - написал Черняк.

Он добавил, что суд рассмотрел дело "в лучших традициях отечественного "правосудия", без проведения судебного заседания, без вызова представителей сторон, без полноценного исследования и установления всех обстоятельств дела".

"Интересно, что ни я, ни Дмитрий еще даже не успели получить постановление суда об открытии апелляционного производства, а суд... уже быстренько вынес решение! Вот бы всегда наши суды работали так оперативно! Очевидно, что именно такое внезапное решение было кому-то очень нужно. Лишний раз говорить, что решение принято в пользу Харьковского горсовета", - добавил депутат.

По его мнению, мотивация суда - "как всегда - это отдельный шедевр правоприменительной практики!"

"Обжаловать решение об избрании Терехова секретарем горсовета может... только сам Терехов! Так решил суд именем Украины! Бинго! Получите-распишитесь!"– поиронизировал Черняк, сообщив, что готовит кассацию в Верховный суд.

Напомним Игорь Терехов был избран секретарем Харьковского горсовета 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью тогдашнего городского головы Геннадия Кернеса, который на тот момент находился в берлинской клинике "Шарите" на лечении. После смерти Кернеса Терехов стал и.о. мэра Харькова.

О легитимности процедуры избрания Терехова секретарем горсовета и электронной подписи Кернеса есть обоснованные сомнения, поскольку на момент получения электронной подписи состояние Кернеса не позволяло ему принести присягу городского головы и получить электронную подпись по установленной процедуре.

Так, депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой проверить информацию об узурпации власти и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым и принять меры по привлечению виновных к наказанию.

В то же время депутаты горсовета Булах и Черняк направили аналогичный иск в суд. По словам Булаха, суд первой инстанции рассматривал вопрос узурпации власти Тереховым "по упрощенной процедуре, судья имел репутацию лояльного к Терехову и иск не удовлетворил".