СБУ затримала колишнього депутата "ЛНР/ДНР".

Контррозвідка Служби безпеки України на Харківщини затримала колишнього депутата так званих "ЛНР/ДНР".

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу спецслужби.

За інформацією спецслужби, затриманий брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній території Луганської області та причетний до прийняття фейкової "конституції ЛНР".

Крім того, він був "депутатом" так званих "Народної ради" і "парламенту Союзу народних республік Л/ДНР". Під час обшуку у затриманого виявлено "паспорт громадянина ЛНР", а також "реєстраційні документи" псевдодержавного утворення.

"Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - додали у спецслужбі

Нагажаємо, що наприкінці червня у Києві затримали бойовика "ЛНР”, який видавав себе за переселенця