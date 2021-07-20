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20 июля 2021, 12:52 437

СБУ задержала бывшего депутата "ЛНР/ДНР"

20 июля 2021, 12:52 437
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Контрразведка Службы безопасности Украины на Харьковщине задержала бывшего депутата так называемых "ЛНР/ДНР"

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.

По информации спецслужбы, задержанный принимал участие в создании незаконных органов власти на временно непідконтрольній территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР".

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Кроме того, он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР". Во время обыска у задержанного обнаружен "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственного образования.

"Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - добавили в спецслужбе

Напомним, что в конце июня в Киеве задержали боевика "ЛНР", который выдавал себя за переселенца

ЛНР СБУ фейк ДНР депутат

 
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