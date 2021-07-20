СБУ задержала бывшего депутата "ЛНР/ДНР"
Контрразведка Службы безопасности Украины на Харьковщине задержала бывшего депутата так называемых "ЛНР/ДНР"
Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.
По информации спецслужбы, задержанный принимал участие в создании незаконных органов власти на временно непідконтрольній территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР".
Кроме того, он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР". Во время обыска у задержанного обнаружен "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственного образования.
"Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - добавили в спецслужбе
Напомним, что в конце июня в Киеве задержали боевика "ЛНР", который выдавал себя за переселенца