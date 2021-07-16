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16 липня 2021, 11:27 32

Михайло Добкін: Мером має бути політик, який зможе говорити з Києвом на рівних

16 липня 2021, 11:27 32
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Посада міського голови передбачає, що людина, яка її займає повинна бути не тільки господарником, а й політиком

Про це розповів міський голова Харкова (2006-2010), лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін в інтерв'ю програмі "Ежу понятно" з Оленою Бондаренко – нового проекту видання Vesti.ua.

"Я категорично проти визначення, що мер - це тільки господарник. Це на користь тих, хто не має ані характеру, ані харизми, ані авторитету. Мер - це політик. Тому що він визначає політику міста, розвиток міста. Він розставляє пріоритети. І він відстоює своє місто, свою громаду в суперечках в Кабінеті міністрів, з президентом і з іншими, які так чи інакше впливають на те, як місто буде розвиватися", – зазначив Михайло Добкін.

За його словами, саме тому мер має бути політиком.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що тимчасовий міський голова Харкова Ігор Терехов не може вважатися наступником Геннадія Кернеса, оскільки представляє інтереси Авакова і Фукса. "Якщо взяти ситуацію, що Геннадій Кернес вже розуміє, що він йде, і є час подумати, кого після себе залишити, точно він би пальцем не показав на ту людину, яка нам зараз з усіх прасок кричить, що він головний "спадкоємець"... тому що він такий компромісний варіант для клану Авакова і клану Фукса", - зазначив політик.

Також Михайло Добкін неодноразово говорив про те, що інтереси Харкова необхідно "політично захищати в Києві".

Вибори Харківського міського голови призначені на 31 Жовтня 2021 року.

Харків Михайло Добкін

 
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