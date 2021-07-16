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16 июля 2021, 11:27 6

Михаил Добкин: Мэром должен быть политик, который сможет говорить с Киевом на равных

16 июля 2021, 11:27 6
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Должность городского головы предусматривает, что человек, который ее занимает должен быть не только хозяйственником, но и политиком

Об этом рассказал городской голова Харькова (2006-2010), лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин в интервью программе "Ежу понятно" с Еленой Бондаренко – нового проекта издания Vesti.ua.

"Я категорически против определения, что мэр – это только хозяйственник. Это в пользу тех, кто не имеет ни характера, ни харизмы, ни авторитета. Мэр – это политик. Потому что он определяет политику города, развитие города. Он расставляет приоритеты. И он отстаивает свой город, свою громаду в спорах в Кабинете министров, с президентом и с другими, которые так или иначе влияют на то, как город будет развиваться", – отметил Михаил Добкин.

По его словам, именно поэтому мэр должен быть политиком.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что временный городской голова Харькова Игорь Терехов не может считаться преемником Геннадия Кернеса, поскольку представляет интересы Авакова и Фукса. "Если взять ситуацию, что Геннадий Кернес уже понимает, что он уходит, и есть время подумать, кого после себя оставить, точно он бы пальцем не показал на того человека, который нам сейчас из всех утюгов кричит, что он главный "наследник" … Потому что он такой компромиссный вариант для клана Авакова и клана Фукса", - отметил политик.

Также Михаил Добкин неоднократно говорил о том, что интересы Харькова необходимо "политически защищать в Киеве".

Выборы Харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года.

Харьков Михаил Добкин

 
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