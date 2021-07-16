До Харкова заїхали відомі "гречкосії" з команди Березенка для створення "сіток" на вибори - Михайло Добкін

У Харкові сьогодні почали створюватися "сітки" - масштабні схеми з підкупу виборців, які вибудовують технологи з команди народного депутата восьмого скликання від "Європейської солідарності" Сергія Березенка

Про це розповів міський голова Харкова( 2006-2010), лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін в інтерв'ю програмі "Ежу понятно" з Оленою Бондаренко – новому проєкту видання Vesti.ua.

"Заїхала команда Березенка - відомих гречкосіїв. Вони створюють зараз тут "сітки". Ми готуємося з цим боротися. Небезпеки глобальної не бачимо, але проблеми, ясна річ, будуть. Була б на нашому боці поліція, то і переживати було б нічого. Якщо поліція буде їх прикривати, то буде трохи складніше", - сказав політик.

Разом з тим, Михайло Добкін зазначив, що його команда знає про це і готується боротися з подібними схемами підкупу виборців.

"Ми все одно їх на білий світ витягнемо. А вони прямих сонячних променів не люблять. Їм треба, щоб було тихо, темно – це їхня атмосфера", - зазначив політик.

Також, за його словами, чим більше знакових людей візьме участь у виборах харківського міського голови в жовтні, тим менше можна буде підтасувати результати, а опоненти до цього готуються.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін говорив про те, що "всі політтехнологи, вся команда, яка вибудовувала сітку Сергію Березенку - вони всі сьогодні працюють у штабі мого головного опонента, сплітаючись у зміїному оргазмі з людьми Авакова".

Також ЗМІ писали, що в Харкові на в.о. мера Ігоря Терехова сьогодні працюють технологи Петра Порошенка, які зайняті створенням виборчих "сіток". Керує цим процесом народний депутат восьмого скликання від "ЄС" Сергій Березенко, який обкатав подібну схему на виборах у Чернігові в 2015 році, коли він балотувався до парламенту по 205-му округу. А пізніше - на виборах в 2019-му році ці "сітки" будувалися по всій Україні для Петра Порошенка. Зокрема, йдеться про Олександра Грановського, який на парламентських виборах-2019 балотувався на мажоритарному окрузі в Харкові.

Більш того, за інформацією ЗМІ, до Харкова був присланий відомий фахівець з даної схеми – політтехнолог Дмитро Касьянов, який вибудовуватиме "сітки" для в.о. мера Ігоря Терехова. ЗМІ писали, що з побудовою виборчої кампанії йому допомагав керівник президентського штабу Петра Порошенка Сергій Березенко.