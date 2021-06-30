Аваков і Порошенко в Харкові об'єдналися для просування Терехова в мери - Добкін

Сьогодні в Харкові Арсен Аваков і Петро Порошенко об'єдналися навколо однієї мети - просування в мери Ігоря Терехова

Про це розповів міський голова Харкова (2006-2010), лідер ГО "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін в інтерв'ю авторської програми "Смотрящие" на телеканалі "НАШ".

"Після смерті Геннадія Кернеса у Харкова вкрали право керувати, вкрали стиль керівництва і досягнення, які були. І сьогодні розповідають, що вони єдині ексклюзивні продовжувачі всього. При цьому нічого свого немає. Навіть рейтинг, який сьогодні є - він чужий, він Кернеса", - розповів політик, маючи на увазі Ігоря Терехова, який сьогодні є тимчасовим керівником Харкова.

При цьому він зазначив, що це все, насправді, мішура, оскільки знайомий з ситуацією зсередини. "Там замість одного "продовжувача" вийшов колективний "продовжувач". Серед них, в тому числі, і Арсен Аваков, який ніколи не був партнером Кернеса. Він близько не підпускав людей Авакова до міста. Аваков Харків своїм при Кернесі не вважав. Хоча він багато років провчився, пропрацював у цьому місті. Раніше ніхто і ніколи не говорив, що Харків – це вотчина Авакова. А зараз – це вотчина Авакова", - розповів Добкін, додавши, що мова ще й про Петра Порошенка.

Відповідаючи на питання про те, що це можливо пов'язано з ще одним Харківським політиком – Юлією Світличною, Добкін зазначив: "Не треба відносити до Порошенка Юлію Світличну. На сьогоднішній момент Світлична - це Світлична, а "ЄС" – це "ЄС". Світлична набрала голосів у Харківській області вдвічі більше, ніж "ЄС". І вона набрала під своє ім'я. А Порошенко - політичний карлик у Харкові".

Разом з тим, Добкін зазначив, що незважаючи на це, у фракції "ЄС" в міськраді шість депутатів і три постійні комісії. Більш того, за його словами, "всі політтехнологи, вся команда, яка вибудовувала сітку Сергію Березенку – вони всі сьогодні працюють в штабі мого головного опонента, сплітаючись в зміїному оргазмі з людьми Авакова".

"Тому Аваков сьогодні дорівнює Порошенку в Харкові, що дуже смішно, враховуючи те, як вони розлучилися в 2019 році", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, у Харкові 31 жовтня пройдуть позачергові вибори міського голови. Вони були призначені Верховною Радою в березні, після того як в грудні 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" помер мер Харкова Геннадій Кернес.

В даний час обов'язки мера Харкова виконує Ігор Терехов, який кілька разів підтвердив, що має давні зв'язки з Арсеном Аваковим. До 2010 року Терехов працював заступником губернатора Харківщини Авакова, а будучи заступником Кернеса виконував роль комунікатора з Аваковим.