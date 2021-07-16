В Харьков заехали известные "гречкосеи" из команды Березенко для создания "сеток" на выборы – Михаил Добкин

В Харькове сегодня начали создаваться "сетки" – масштабные схемы по подкупу избирателей, которые выстраивают технологи из команды народного депутата восьмого созыва от "Европейской солидарности" Сергея Березенко

Об этом рассказал городской голова Харькова (2006-2010), лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин в интервью программе "Ежу понятно" с Еленой Бондаренко – нового проекта издания Vesti.ua.

"Заехала команда Березенко – известных гречкосеев. Они создают сейчас здесь "сетки". Мы готовимся с этим бороться. Опасности глобальной не видим, но проблемы, понятное дело, будут. Была бы на нашей стороне полиция, то и переживать было бы нечего. Если полиция будет их прикрывать, то будет чуть сложнее", – сказал политик.

Вместе с тем, Михаил Добкин отметил, что его команда знает об этом и готовится бороться с подобными схемами подкупа избирателей.

"Мы все равно их на белый свет вытащим. А они прямых солнечных лучей не любят. Им надо, чтобы было тихо, темно – это их атмосфера", - отметил политик.

Также, по его словам, чем больше знаковых людей примет участие в выборах харьковского городского головы в октябре, тем меньше можно будет подтасовать результаты, а оппоненты к этому готовятся.

Напомним, ранее Михаил Добкин говорил о том, что "все политтехнологи, вся команда, которая выстраивала сетку Сергею Березенко – они все сегодня работают в штабе моего главного оппонента, сплетясь в змеином оргазме с людьми Авакова".

Также СМИ писали, что в Харькове на и.о. мэра Игоря Терехова сегодня работают технологи Петра Порошенко, которые заняты созданием избирательных "сеток". Руководит этим процессом народный депутат восьмого созыва от "ЕС" Сергей Березенко, который обкатал подобную схему на выборах в Чернигове в 2015 году, когда он баллотировался в парламент по 205-му округу. А позже – на выборах в 2019-м году эти "сетки" выстраивались по всей Украине для Петра Порошенко. В частности, речь идет об Александре Грановском, который на парламентских выборах-2019 баллотировался на мажоритарном округе в Харькове.

Более того, по информации СМИ, в Харьков был прислан известный специалист по данной схеме – политтехнолог Дмитрий Касьянов, который будет выстраивать данные "сетки" для и.о. мэра Игоря Терехова. СМИ писали, что с построением избирательной кампании ему помогал руководитель президентского штаба Петра Порошенко Сергей Березенко.