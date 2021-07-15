Харківська влада тиражує фейки проти команди Михайла Добкіна, - Заява ГО "Наш Дім - Харків"

У соцмережах поширюється фейкова інформація з метою дискредитувати на майбутніх мерських виборах команду громадської організації "Наш Дім - Харків" та її лідера, харківського міського голову в 2006-2010 роках Михайла Добкіна

Про це йдеться в заяві ГО "Наш Дім - Харків", оприлюдненій на офіційному сайті організації.

За інформацією авторів заяви, один з харківських Telegram-каналів з пошуку роботи розмістив оголошення "про набір активних людей для проектної роботи в період з 1 серпня по 31 жовтня. Серед вимог: добре знати свій район і його жителів, бути комунікабельним, доводити справу до кінця, а також бути політично активним. При цьому, головним аспектом зазначено - любити рідне місто. За такий набір якостей обіцяють дуже високу зарплату - 27 тисяч гривень".

"Інші ж Telegram-канали, які пов'язані з виборчим штабом опонента, - йдеться в заяві, - опублікували фейкове листування, в якому нібито роботодавець спілкується з потенційним здобувачем: в ній прямо називається кандидат, на якого потрібно працювати агітатором".

Команда громадської організації "Наш Дім - Харків", лідером якої є Михайло Добкін, офіційно заявляє, що ніяких оголошень про набір людей на будь-яку роботу не розміщувала і не замовляла: "Більше того, громадська організація "Наш Дім – Харків" працює і буде працювати виключно з тими харків'янами, які поділяють наші ідеї та цінності і готові співпрацювати з нами на волонтерських засадах. Всі охочі знають, що можуть в будь-який день з 9 до 18-00 прийти в один з хабів і отримати всю інформацію про роботу команди і її лідера".

Команда "Наш Дім - Харків "розцінює такі дії як "чергову провокацію з боку опонента – нинішньої тимчасової міської влади, яка використовує різні "чорнушні" методи для дискредитації команди Михайла Добкіна".

В організації також вважають, що використання подібних методів спрямоване в першу чергу на обман харків'ян. "Це в черговий раз доводить, що тимчасовий очільник міста ні перед чим не зупиниться у своєму бажанні перемогти", – йдеться в заяві.

В організації також зазначили, що це "не перший випадок, коли харківська міська влада влаштовує провокації. Так, раніше комунальні служби Харкова за наказом в.о. мера Ігоря Терехова демонтували всі білборди, що містять рекламу Михайла Добкіна і газети "Время Добкина". Також вже неодноразово влаштовувалися провокації щодо "ДОБКІН ХАБів".

Нагадаємо, 4 липня ГО "Наш Дім - Харків" заявила, що харківська влада проводить незаконний демонтаж конструкцій із зовнішньою рекламою газети "Время Добкина" і харківського міського голови в 2006-2010 роках Михайла Добкіна, який є головним конкурентом в.о. мера Харкова Ігоря Терехова на майбутніх мерських виборах.