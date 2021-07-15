Харьковская власть тиражирует фейки против команды Михаила Добкина, - заявление ОО "Наш Дом – Харьков"

В соцсетях распространяется фейковая информация с целью дискредитировать на предстоящих мэрских выборах команду общественной организации "Наш Дом – Харьков" и ее лидера, харьковского городского голову в 2006-2010 годах Михаила Добкина

Об этом идет речь в заявлении ОО "Наш Дом – Харьков", обнародованном на официальном сайте организации.

По информации авторов заявления, один из харьковских Telegram-каналов по поиску работы разместил объявление "о наборе активных людей для проектной работы в период с 1 августа по 31 октября. Среди требований: хорошо знать свой район и его жителей, быть коммуникабельным, доводить дело до конца, а также быть политически активным. При этом, главным аспектом указано – любить родной город. За такой набор качеств обещают очень высокую зарплату – 27 тысяч гривен".

"Другие же Telegram-каналы, которые связаны с избирательным штабом оппонента, - говорится в заявлении, - опубликовали фейковую переписку, в которой якобы работодатель общается с потенциальным соискателем: в ней прямо называется кандидат, на которого нужно работать агитатором".

Команда общественной организации "Наш Дом – Харьков", лидером которой является Михаил Добкин, официально заявляет, что никаких объявлений о наборе людей на какую-либо работу не размещала и не заказывала: "Более того, общественная организация "Наш Дом – Харьков" работает и будет работать исключительно с теми харьковчанами, которые разделяют наши идеи и ценности и готовы сотрудничать с нами на волонтерских началах. Все желающие знают, что могут в любой день с 9 до 18-00 прийти в один из ХАБов и получить всю информацию о работе команды и ее лидера".

Команда "Наш Дом – Харьков" расценивает такие действия как "очередную провокацию со стороны оппонента – нынешней временной городской власти, которая использует различные "чернушные" методы для дискредитации команды Михаила Добкина".

В организации также считают, что использование подобных методов направлено в первую очередь на обман харьковчан. "Это в очередной раз доказывает, что временный градоначальник ни перед чем не остановится в своем желании победить", – говорится в заявлении.

В организации также отметили, что это "не первый случай, когда харьковская городская власть устраивает провокации. Так, ранее коммунальные службы Харькова по приказу и.о. мэра Игоря Терехова демонтировали все билборды, содержащие рекламу Михаила Добкина и газеты "Время Добкина". Также уже неоднократно устраивались провокации в отношении "ДОБКИН ХАБов".

Напомним, 4 июля ОО "Наш Дом – Харьков" заявила, что харьковская власть проводит незаконный демонтаж конструкций с наружной рекламой газеты "Время Добкина" и харьковского городского головы в 2006-2010 годах Михаила Добкина, который является главным конкурентом и.о. мэра Харькова Игоря Терехова на предстоящих мэрских выборах.