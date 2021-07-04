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04 липня 2021, 16:23 37

Влада Харкова незаконно демонтує зовнішню рекламу Михайла Добкіна

04 липня 2021, 16:23 37
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Харківська влада проводить незаконний демонтаж конструкцій із зовнішньою рекламою газети "Время Добкина" і харківського міського голови в 2006-2010 роках Михайла Добкіна, який є головним конкурентом в.о. мера Харкова Ігоря Терехова на майбутніх мерських виборах

Про це йдеться в заяві громадської організації "Наш Дім - Харків", лідером якої є Михайло Добкін.

"У неділю, 4 липня, комунальні служби Харкова почали масово демонтувати рекламні конструкції з рекламою газети "Время Добкина" і Михайла Добкіна – головного конкурента Ігоря Терехова на майбутніх мерських виборах", - йдеться в заяві.

Команда громадської організації "Наш Дім - Харків", лідером якої є Михайло Добкін, вважає, що "міська влада використовує таким чином адміністративний ресурс і пішла на крайні заходи – незаконний вибірковий демонтаж рекламних конструкцій зі своїм основним конкурентом на майбутніх виборах міського голови Харкова".

"Ці рекламні носії не дають спокою Ігорю Терехову ще з весни. У квітні він намагався різними методами і способами позбавити можливості Михайла Добкіна розміщувати рекламу на білбордах. Рекламні компанії, з якими у ГО "Наш Дім – Харків" були укладені договори на розміщення зовнішньої реклами, змушені були судитися з Харківською міськрадою, щоб відстояти законне право на розміщення рекламних носіїв, які намагалися демонтувати під будь-яким приводом, при цьому частину судів підприємці виграли", – заявляють в ГО "Наш Дім - Харків".

Сам Михайло Добкін так прокоментував ситуацію: "Боягузливе і знахабніле непорозуміння, що тимчасово займає місце в керівництві Харкова, у вихідний день вигнало комунальників зрізати мої рекламні борди. Навіть охорону з націоналістів привели. Поліція мабуть охороняє ті рекламні конструкції, де є прізвище фаворита глави МВС".

"Більш того, команді "Наш Дім – Харків" стало відомо, що комунальні служби міста мають намір демонтувати близько 30 білбордів з рекламою Михайла Добкіна і газети "Время Добкина" в найближчі дні. Постійне використання адмінресурсу і залучення різних структур для отримання власної вигоди і піару стають для в.о. мера Харкова нормою. У хід йдуть незаконні методи, такі як тиск на підприємців, які розміщують рекламу політичних опонентів в.о. мера", – зазначають у громадській організації.

"Наш Дім - Харків" розцінює дані дії як незаконні і такі, які спрямовані на банальний переділ ринку реклами в Харкові під "своїх".

Нагадаємо, 31 жовтня в Харкові відбудуться дострокові вибори харківського міського голови. В.о. мера Ігор Терехов вже кілька місяців веде активну рекламну кампанію. У той же час, раніше Михайло Добкін заявляв, що компанії, у яких він намагався розмістити свої білборди, піддаються тиску з боку міської влади. "Компанії піддаються тиску, конструкції намагаються знести. Ми судимося, ми виграли два суди. Я думаю, що ми їх відстоїмо, але ви ж бачите, що рекламних конструкцій сьогодні в Харкові в 10 або 20 разів менше, ніж у влади, яка розміщується безкоштовно", – сказав Михайло Добкін.

Харків Михайло Добкін Ігор Терехов

 
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