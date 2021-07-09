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09 липня 2021, 12:56 12

Харків'яни висміяли в соцмережах агітаційні ролики Терехова

09 липня 2021, 12:56 12
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Тимчасово виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов почав оприлюднювати в соцмережах свої агітаційні ролики з циклу "Сучасні історії Харкова". Однак був висміяний харків'янами

Один з роликів присвячений регіональному Центру надання адміністративних послуг, який був відкритий ще три роки тому президентом Петром Порошенком. У ролику Терехов ходить по абсолютно порожній будівлі і розповідає, як пишається тим, що напівзруйнований радянський "Будинок побуту" був реконструйований в "такий класний Центр".

У той же час, в коментарях до цього ролика прості харків'яни тут же нагадали Терехову, що Центр працює погано, а люди змушені вистоювати за довідками довгі черги.

Так користувач Світлана Маяцька написала: "Здание возможно и красивое.... А вот с порядком внутри, вам бы узнать лично. В любом кабинете, находятся царицы. Люди по полдня стоят в очередях. Согнать народ в кучу, как..."

Ще один ролик "Сучасних історій Харкова" оприлюднив у себе на сторінці в "Фейсбуці" депутат міськради Дмитро Булах. Цей ролик присвячений Храму жінок-мироносиць, відкритий у 2015 році-6 років тому.

На відео Терехов заявляє:"для мене була велика честь брати участь у будівництві цього храму". В. о. мера запросив глядачів до храму, але попередив: "говорити там не буду, поділюся своїми думками". Кадри з Тереховим всередині храму супроводжує закадровий голос, що озвучує думки в. о. мера, який явно не належить Терехову.

Сам депутат Булах назвав цей ролик "Наркоманія і життя", а користувачі соцмережі висміяли Терехова, режисуру ролика і текст, який зачитували Терехов і актор в ролі його думок.

"Уже второй ролик смотрю, такое впечатление, что всё делали на скорую руку. В обоих текстах постоянная тавтология. Ужассс", - написав Олексій Андрєєв.

"Участвовать в строительстве храма - да я помню, как терех там раствор месил. Ясен хер, что Терех участвовал - он же всю жизнь у кормушки", - зазначив Олексій Давиденко.

"Жаль, что он лично не участвовал в постройке нового моста. Потому что в его постройке никто не участвовал, в Харькове не строят новые мосты, только латают старые. И конечно Бог видит, кто сколько украл", - додав Роман Рябов.

"Такие предвыборные ролики - это позор для города, подарившего человечеству "Скучное лицо" и "давай всё по-новой". Я б денег не дал", - зазначив Павло Стольник.

Нагадаємо, дострокові вибори харківського міського голови призначені на 31 жовтня 2021 року. В даний час Терехов активно веде виборчу компанію, хоча формально виборчий процес в Харкові ще не стартував.

Раніше повідомлялося, що харків'яни обурені тим, що Терехов піариться на висадці дерев, але робить це там, де раніше ним же очолювана мерія дерева вирубала.

Харків Ігор Терехов

 
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