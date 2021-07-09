Харків'яни висміяли в соцмережах агітаційні ролики Терехова

Тимчасово виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов почав оприлюднювати в соцмережах свої агітаційні ролики з циклу "Сучасні історії Харкова". Однак був висміяний харків'янами

Один з роликів присвячений регіональному Центру надання адміністративних послуг, який був відкритий ще три роки тому президентом Петром Порошенком. У ролику Терехов ходить по абсолютно порожній будівлі і розповідає, як пишається тим, що напівзруйнований радянський "Будинок побуту" був реконструйований в "такий класний Центр".

У той же час, в коментарях до цього ролика прості харків'яни тут же нагадали Терехову, що Центр працює погано, а люди змушені вистоювати за довідками довгі черги.

Так користувач Світлана Маяцька написала: "Здание возможно и красивое.... А вот с порядком внутри, вам бы узнать лично. В любом кабинете, находятся царицы. Люди по полдня стоят в очередях. Согнать народ в кучу, как..."

Ще один ролик "Сучасних історій Харкова" оприлюднив у себе на сторінці в "Фейсбуці" депутат міськради Дмитро Булах. Цей ролик присвячений Храму жінок-мироносиць, відкритий у 2015 році-6 років тому.

На відео Терехов заявляє:"для мене була велика честь брати участь у будівництві цього храму". В. о. мера запросив глядачів до храму, але попередив: "говорити там не буду, поділюся своїми думками". Кадри з Тереховим всередині храму супроводжує закадровий голос, що озвучує думки в. о. мера, який явно не належить Терехову.

Сам депутат Булах назвав цей ролик "Наркоманія і життя", а користувачі соцмережі висміяли Терехова, режисуру ролика і текст, який зачитували Терехов і актор в ролі його думок.

"Уже второй ролик смотрю, такое впечатление, что всё делали на скорую руку. В обоих текстах постоянная тавтология. Ужассс", - написав Олексій Андрєєв. "Участвовать в строительстве храма - да я помню, как терех там раствор месил. Ясен хер, что Терех участвовал - он же всю жизнь у кормушки", - зазначив Олексій Давиденко.

"Жаль, что он лично не участвовал в постройке нового моста. Потому что в его постройке никто не участвовал, в Харькове не строят новые мосты, только латают старые. И конечно Бог видит, кто сколько украл", - додав Роман Рябов. "Такие предвыборные ролики - это позор для города, подарившего человечеству "Скучное лицо" и "давай всё по-новой". Я б денег не дал", - зазначив Павло Стольник.

Нагадаємо, дострокові вибори харківського міського голови призначені на 31 жовтня 2021 року. В даний час Терехов активно веде виборчу компанію, хоча формально виборчий процес в Харкові ще не стартував.

Раніше повідомлялося, що харків'яни обурені тим, що Терехов піариться на висадці дерев, але робить це там, де раніше ним же очолювана мерія дерева вирубала.