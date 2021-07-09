Харьковчане высмеяли в соцсетях агитационные ролики Терехова

Временно исполняющий обязанности харьковского городского головы Игорь Терехов начал обнародовать в соцсетях свои агитационные ролики из цикла "Сучасні історії Харкова". Однако был высмеян харьковчанами

Один из роликов посвящен региональному Центру оказания административных услуг, который был открыт еще три года назад президентом Петром Порошенко. В ролике Терехов ходит по абсолютно пустому зданию и рассказывает, как гордится тем, что полуразрушенный советский "Дом быта" был реконструирован в "такой классный Центр".

В то же время, в комментариях к этому ролику простые харьковчане тут же напомнили Терехову, что Центр работает плохо, а люди вынуждены выстаивать за справками долгие очереди.

Так пользователь Светлана Маяцкая написала: "Здание возможно и красивое.... А вот с порядком внутри, вам бы узнать лично. В любом кабинете, находятся царицы. Люди по полдня стоят в очередях. Согнать народ в кучу, как..."

Еще один ролик "Сучасних історій Харькова" обнародовал у себя на странице в "Фейсбуке" депутат горсовета Дмитрий Булах. Этот ролик посвящен Храму жен-мироносиц, открытый в 2015 году – 6 лет назад.

На видео Терехов заявляет: "Для меня была большая честь участвовать в строительстве этого храма". И.о. мэра пригласил зрителей в храм, но предупредил: "Говорить там не буду, поделюсь своими мыслями". Кадры с Тереховым внутри храма сопровождает закадровый голос, озвучивающий мысли и.о. мэра, который явно не принадлежит Терехову.

Сам депутат Булах назвал этот ролик "Наркомания и жизнь", а пользователи соцсети высмеяли Терехова, режиссуру ролика и текст, который зачитывали Терехов и актер в роли его мыслей.

"Уже второй ролик смотрю, такое впечатление, что всё делали на скорую руку. В обоих текстах постоянная тавтология. Ужассс", - написал Алексей Андреев. "Участвовать в строительстве храма - да я помню, как терех там раствор месил. Ясен хер, что Терех участвовал - он же всю жизнь у кормушки", - отметил Алексей Давиденко.

"Жаль, что он лично не участвовал в постройке нового моста. Потому что в его постройке никто не участвовал, в Харькове не строят новые мосты, только латают старые. И конечно Бог видит, кто сколько украл", - добавил Роман Рябов. "Такие предвыборные ролики - это позор для города, подарившего человечеству "Скучное лицо" и "давай всё по-новой". Я б денег не дал", - отметил Павел Стольник.

Напомним, досрочные выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года. В настоящее время Терехов активно ведет избирательную компанию, хотя формально избирательный процесс в Харькове еще не стартовал.

Ранее сообщалось, что харьковчане возмущены тем, что Терехов пиарится на высадке деревьев, но делает это там, где ранее им же возглавляемая мэрия деревья вырубила.