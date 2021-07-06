Мустафаєва: Харків'яни обурені піаром Терехова на посадці дерев у місцях, де до цього мерія їх вирубала

Виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов піариться на висадці дерев, але робить це там, де раніше ним же очолювана мерія дерева вирубала

Про це на своєму каналі в YouTube заявила депутат Харківської міськради Аліна Мустафаєва.

"В Інтернеті є фотографії, коли рік-два тому стався зруб дерев, і тут перед виборами Терехов там же насадив нові, молоді. Люди сміються і плачуть одночасно: навіщо було зрубувати, щоб посадити нові?"- заявила Мустафаєва.

"У місті повно місць, де можна і потрібно садити нові дерева", - додала депутат.

Нагадаємо, 31 жовтня в Харкові відбудуться дострокові вибори харківського міського голови. В.о. мера Харкова Ігор Терехов вже кілька місяців веде активну виборчу кампанію.

Раніше Мустафаєва повідомляла, що Терехов влаштував фотосесію випускникам і обманом використовував їх фото у своїй політичній рекламі.