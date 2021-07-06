12:01  06 липня
На Київщині сім центрів масової вакцинації будуть працювати щодня
09:41  06 липня
Через отруєння на Вінниччині до лікарні потрапили 17 людей
08:11  06 липня
Доба на Донбасі: дев'ять порушень, один загиблий та троє травмованих бійців ООС
UA | RU
UA | RU
06 липня 2021, 13:54 34

Мустафаєва: Харків'яни обурені піаром Терехова на посадці дерев у місцях, де до цього мерія їх вирубала

06 липня 2021, 13:54 34
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов піариться на висадці дерев, але робить це там, де раніше ним же очолювана мерія дерева вирубала

Про це на своєму каналі в YouTube заявила депутат Харківської міськради Аліна Мустафаєва.

"В Інтернеті є фотографії, коли рік-два тому стався зруб дерев, і тут перед виборами Терехов там же насадив нові, молоді. Люди сміються і плачуть одночасно: навіщо було зрубувати, щоб посадити нові?"- заявила Мустафаєва.

"У місті повно місць, де можна і потрібно садити нові дерева", - додала депутат.

Нагадаємо, 31 жовтня в Харкові відбудуться дострокові вибори харківського міського голови. В.о. мера Харкова Ігор Терехов вже кілька місяців веде активну виборчу кампанію.

Раніше Мустафаєва повідомляла, що Терехов влаштував фотосесію випускникам і обманом використовував їх фото у своїй політичній рекламі.

Харків Ігор Терехов

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua