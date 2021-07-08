Добкін оприлюднив ще один список ділянок, які Терехов має намір продати за корупційними схемами

Мер Харкова в 2006-2020 роках і лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін оприлюднив третю частину списку земельних ділянок, які харківська влада має намір на найближчій сесії міськради реалізувати за корупційними схемами

Список, які надіслали йому харків'яни, він виклав на своїй сторінці в "Телеграм".

"Друзі, як і обіцяв, публікую третю частину списку земельних ділянок "Великого розпродажу" фукса-терехова-калини", - написав Добкін.

При цьому він зазначив, що є два нюанси: "Перший, не звертайте увагу, що проспект Науки вказаний, як проспект Леніна. Я публікую все так, як позначено у цих особин в їхньому внутрішньому листуванні. Другий, будемо уважно відстежувати порядок денний сесій міськради".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін закликав харків'ян не платити чиновникам за ті послуги, які влада повинна надавати безкоштовно. Він також додав, що тимчасова влада в Харкові сьогодні поводиться, як мародери, почавши "доїти" бізнес.

Того ж дня Добкін оприлюднив надісланий харків'янами список земельних ділянок, що відгукнулися на його заклик, які міська влада має намір на найближчій сесії міськради реалізувати за корупційними схемами.

Пізніше Добкін оприлюднив другу частину цього списку земельних ділянок.

6 липня народний депутат Олександр Фельдман підтримав заклик Михайла Добкіна не платити корупційні побори тимчасовій владі Харкова.