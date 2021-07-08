Добкин обнародовал еще один список участков, которые Терехов намерен продать по коррупционным схемам

Мэр Харькова в 2006-2020 годах и лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин обнародовал третью часть списка земельных участков, которые харьковская власть намерена на ближайшей сессии горсовета реализовать по коррупционным схемам

Список, которые прислали ему харьковчане, он выложил на своей странице в "Телеграм".

"Друзья, как и обещал, публикую третью часть списка земельных участков "Большой распродажи" фукса-терехова-калины", - написал Добкин.

При этом он отметил, что есть два нюанса: "Первый, не обращайте внимание, что проспект Науки указан, как проспект Ленина. Я публикую всё так, как обозначено у этих особей в их внутренней переписке. Второй, будем внимательно отслеживать повестки дня сессий горсовета".

Напомним, ранее Михаил Добкин призвал харьковчан не платить чиновникам за те услуги, которые власть должна предоставлять бесплатно. Он также добавил, что временная власть в Харькове сегодня ведет себя, как мародеры, начав "доить" бизнес.

В тот же день Добкин обнародовал присланный откликнувшимися на его призыв харьковчанами список земельных участков, которые городская власть намерена на ближайшей сессии горсовета реализовать по коррупционным схемам.

Позже Добкин обнародовал вторую часть этого списка земельных участков.

6 июля народный депутат Александр Фельдман поддержал призыв Михаила Добкина не платить коррупционные поборы временной власти Харькова