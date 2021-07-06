Мустафаева: Харьковчане возмущены пиаром Терехова на посадке деревьев в местах, где до этого мэрия их вырубила

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов пиарится на высадке деревьев, но делает это там, где ранее им же возглавляемая мэрия деревья вырубила

Об этом на своем канале в YouTube заявила депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева.

"В Интернете есть фотографии, когда год-два назад произошел сруб деревьев, и тут перед выборами Терехов там же насадил новые, молодые. Люди смеются и плачут одновременно: зачем было срубать, чтобы посадить новые?" – заявила Мустафаева.

"В городе полно мест, где можно и нужно садить новые деревья", - добавила депутат.

Напомним, 31 октября в Харькове состоятся досрочные выборы харьковского городского головы. И.о. мэра Харькова Игорь Терехов уже несколько месяцев ведет активную избирательную кампанию.

Ранее Мустафаева сообщала, что Терехов устроил фотосессию выпускникам и обманом использовал их фото в своей политической рекламе.