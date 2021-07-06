12:01  06 июля
На Киевщине семь центров массовой вакцинации будут работать ежедневно
09:41  06 июля
Из-за отравления в Винницкой области в больницу попали 17 человек
08:11  06 июля
Сутки на Донбассе: девять нарушений, один погибший и трое травмированных бойцов ООС
UA | RU
UA | RU
06 июля 2021, 13:54 33

Мустафаева: Харьковчане возмущены пиаром Терехова на посадке деревьев в местах, где до этого мэрия их вырубила

06 июля 2021, 13:54 33
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов пиарится на высадке деревьев, но делает это там, где ранее им же возглавляемая мэрия деревья вырубила

Об этом на своем канале в YouTube заявила депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева.

"В Интернете есть фотографии, когда год-два назад произошел сруб деревьев, и тут перед выборами Терехов там же насадил новые, молодые. Люди смеются и плачут одновременно: зачем было срубать, чтобы посадить новые?" – заявила Мустафаева.

"В городе полно мест, где можно и нужно садить новые деревья", - добавила депутат.

Напомним, 31 октября в Харькове состоятся досрочные выборы харьковского городского головы. И.о. мэра Харькова Игорь Терехов уже несколько месяцев ведет активную избирательную кампанию.

Ранее Мустафаева сообщала, что Терехов устроил фотосессию выпускникам и обманом использовал их фото в своей политической рекламе.

Харьков Игорь Терехов

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua