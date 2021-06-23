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23 червня 2021, 18:47 9

Терехов влаштував фотосесію випускникам і обманом використовував їх фото у своїй політрекламі - Мустафаєва

23 червня 2021, 18:47 9
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Батьки харківських випускників обурені розміщенням фото їхніх дітей у політичній рекламі в. о. мера Харкова Ігоря Терехова і мають намір звертатися до правоохоронних органів

Про це в ефірі на своєму каналі в YouTube повідомила депутат Харківської міськради Аліна Мустафаєва.

За її словами, мати одного з випускників поскаржилася, що "їм пообіцяли безкоштовну фотосесію, що нібито в таких-то моментах ці фотографії будуть розміщені на бордах, тільки в межах їх району". Жінка, що звернулася до депутата, підкреслила, "що вона навіть рукою дописала, що категорично не згодна, якщо фото її дитини буде використовуватися в рекламних політичних цілях".

Незважаючи на пряму заборону з боку батьків, фото дітей з'явилися в політичній рекламі Ігоря Терехова, що з його боку є обманом і порушенням закону – зокрема, статті 307 Цивільного кодексу України.

"Будемо допомагати, будемо звертатися в правоохоронні органи... Будемо наполягати, щоб у правоохоронних органах вживали якісь заходи. Тому що це взагалі вже надхамство якесь, це конкретно політична реклама, там на бордах вказано "Блок Кернеса-успішний Харків"", – заявила Аліна Мустафаєва.

Відзначимо, що на фото відсутня перша частина назви політичної сили.

Зазначимо, що згідно зі статтею 307 Цивільного кодексу, зловживання довірою і розміщення фото дітей в політичній рекламі без згоди їх батьків за законом може бути оскаржено в суді з вимогою відшкодування заподіяної шкоди.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що в.о. мера Харкова Ігор Терехов мав намір об'їхати максимальну кількість шкіл для проведення фотосесії з випускниками. Пізніше ці поїздки скасувалися. Але випускникам фотосесію все ж влаштували.

Зазначимо, що після того, як Терехов став тимчасово виконуючим обов'язки міського голови Харкова, по всьому місту були встановлені білборди з його портретом.

При цьому він постійно проводить зустрічі з жителями міста, часто з порушенням всіх карантинних обмежень.

Незважаючи на те, що Харків рясніє політичною рекламою Терехова, сам він заявляє, що зараз рано говорити про його амбіції щодо посади Харківського міського голови.

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