Власти Харькова незаконно демонтирует наружную рекламу Михаила Добкина

Харьковская власть проводит незаконный демонтаж конструкций с наружной рекламой газеты "Время Добкина" и харьковского городского головы в 2006-2010 годах Михаила Добкина, который является главным конкурентом и.о. мэра Харькова Игоря Терехова на предстоящих мэрских выборах

Об этом идет речь в заявлении общественной организации "Наш Дом – Харьков", лидером которой является Михаил Добкин.

"В воскресенье, 4 июля, коммунальные службы Харькова принялись массово демонтировать рекламные конструкции с рекламой газеты "Время Добкина" и Михаила Добкина – главного конкурента Игоря Терехова на предстоящих мэрских выборах", - говорится в заявлении.

Команда общественной организации "Наш Дом – Харьков", лидером которой является Михаил Добкин, считает, что "городские власти используют таким образом административный ресурс и пошли на крайние меры – незаконный выборочный демонтаж рекламных конструкций со своим основным конкурентом на предстоящих выборах городского головы Харькова".

"Эти рекламные носители не дают покоя Игорю Терехову еще с весны. В апреле он пытался различными методами и способами лишить возможности Михаила Добкина размещать рекламу на билбордах. Рекламные компании, с которыми у ОО "Наш Дом – Харьков" были заключены договора на размещение наружной рекламы, вынуждены были судиться с Харьковским горсоветом, чтобы отстоять законное право на размещение рекламных носителей, которые пытались демонтировать под любым предлогом, при этом часть судов предприниматели выиграли", – заявляют в ОО "Наш Дом – Харьков".

Сам Михаил Добкин так прокомментировал ситуацию: "Трусливое и зарвавшееся недоразумение, временно занимающее место в руководстве Харькова, в выходной день выгнало коммунальщиков срезать мои рекламные борды. Даже охрану из националистов привели. Полиция видимо охраняет те рекламные конструкции, где есть фамилия фаворита главы МВД".

"Более того, команде "Наш Дом – Харьков" стало известно, что коммунальные службы города намерены демонтировать около 30 билбордов с рекламой Михаила Добкина и газеты "Время Добкина" в ближайшие дни. Постоянное использование админресурса и привлечение различных структур для получения собственной выгоды и пиара становятся для и.о. мэра Харькова нормой. В ход идут незаконные методы, такие как давление на предпринимателей, которые размещают рекламу политических оппонентов и.о. мэра", – отмечают в общественной организации.

"Наш Дом – Харьков" расценивает данные действия как незаконные и такие, которые направлены на банальный передел рынка рекламы в Харькове под "своих".

Напомним, 31 октября в Харькове состоятся досрочные выборы харьковского городского головы. И.о. мэра Игорь Терехов уже несколько месяцев ведет активную рекламную кампанию. В тоже время, ранее Михаил Добкин заявлял, что компании, у которых он пытался разместить свои билборды, подвергаются давлению со стороны городских властей. "Компании подвергаются давлению, конструкции пытаются снести. Мы судимся, мы выиграли два суда. Я думаю, что мы их отстоим, но вы же видите, что рекламных конструкций сегодня в Харькове в 10 или 20 раз меньше, чем у власти, которая размещается бесплатно", – сказал Михаил Добкин.