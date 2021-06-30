Добкін: Терехов і Фукс залякують моїх прихильників з числа харківських бізнесменів
В.о. мера Харкова Ігор Терехов та його спонсори використовують незаконні методи тиску на своїх опонентів на позачергових виборах Харківського міського голови
Про це розповів міський голова Харкова (2006-2010), лідер ГО "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін в інтерв'ю авторської програми "Смотрящие" на телеканалі "НАШ".
За його словами, після того як він вирішив балотуватися на посаду мера, всім бажаючим з ним зустрітися, доводиться дотримуватися суворої конспірації – "люди пересідають в чужі машини, щоб заїхати до мене, а потім також їдуть".
Він переконаний, що такі запобіжні заходи для його прихильників абсолютно не зайві, тому що було кілька випадків, коли після таких зустрічей з ним харківські бізнесмени отримували дзвінки з погрозами.
"Ті люди, які мене сьогодні підтримують – не тільки добрим словом – вони всі в супер-секретному шорт-листі. Тому що будь-яка їх поява зі мною загрожує проблемами для їхнього бізнесу. У Харкові обдзвонили всіх, хто теоретично міг брати участь у моїй виборчій кампанії, у кого був бізнес. Дзвонили особисто - або Фукс, або сам виконуючий обов'язки мера", – розповів Михайло Добкін.
Також він заявив, що в примусовому порядку на виборчу кампанію Ігоря Терехова працюють співробітники комунальних підприємств Харкова і залежних від мерії міських структур, а міський бюджет став одним з головних джерел фінансування кампанії Терехова.
Нагадаємо, 18 червня РНБО України ввела персональні санкції проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Підставою стало незаконне отримання компаніями Фукса ліцензій на видобуток корисних копалин на території України. Санкції включають блокування активів і обмеження торгових операцій. На початку року Павло Фукс висловився на підтримку кандидатури Ігоря Терехова, в.о. мера Харкова на майбутніх позачергових виборах харківського міського голови.
Також нагадаємо, що Павло Фукс приїхав з Росії в Україну в листопаді 2015 року, а президент Петро Порошенко надав йому українське громадянство.
Дострокові вибори Харківського міського голови призначені на 31 жовтня 2021 року.