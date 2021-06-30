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30 июня 2021, 16:15 5

Добкин: Терехов и Фукс запугивают моих сторонников из числа харьковских бизнесменов

30 июня 2021, 16:15 5
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И.о. мэра Харькова Игорь Терехов и его спонсоры используют незаконные методы давления на своих оппонентов на внеочередных выборах харьковского городского головы

Об этом рассказал городской голова Харькова (2006-2010), лидер ОО "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин в интервью авторской программы "Смотрящие" на телеканале "НАШ".

По его словам, после того как он решил баллотироваться на должность мэра, всем желающим с ним встретиться, приходится соблюдать строгую конспирацию – "люди пересаживаются в чужие машины, чтобы заехать ко мне, а потом также уезжают".

Он убежден, что такие меры предосторожности для его сторонников совершенно не лишние, потому что было несколько случаев, когда после таких встреч с ним харьковские бизнесмены получали звонки с угрозами.

"Те люди, которые меня сегодня поддерживают – не только добрым словом – они все в супер-секретном шорт-листе. Потому что любое их появление со мной чревато проблемами для их бизнеса. В Харькове обзвонили всех, кто теоретически мог участвовать в моей избирательной кампании, у кого был бизнес. Звонили лично – либо Фукс, либо сам исполняющий обязанности мэра", – рассказал Михаил Добкин.

Также он заявил, что в принудительном порядке на избирательную кампанию Игоря Терехова работают сотрудники коммунальных предприятий Харькова и зависящих от мэрии городских структур, а городской бюджет стал одним из главных источников финансирования кампании Терехова.

Напомним, 18 июня СНБО Украины ввел персональные санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. Основанием стало незаконное получение компаниями Фукса лицензий на добычу полезных ископаемых на территории Украины. Санкции включают блокирование активов и ограничение торговых операций. В начале года Павел Фукс высказался в поддержку кандидатуры Игоря Терехова, и.о. мэра Харькова на будущих внеочередных выборах харьковского городского головы.

Также напомним, что Павел Фукс приехал из России в Украину в ноябре 2015 года, а президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство.

Досрочные выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года.

Харьков Павел Фукс Михаил Добкин Игорь Терехов

 
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