Аваков и Порошенко в Харькове объединились для продвижения Терехова в мэры – Добкин

Сегодня в Харькове Арсен Аваков и Петр Порошенко объединились вокруг одной цели – продвижения в мэры Игоря Терехова

Об этом рассказал городской голова Харькова (2006-2010), лидер ОО "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин в интервью авторской программы "Смотрящие" на телеканале "НАШ".

"После смерти Геннадия Кернеса у Харькова украли право руководить, украли стиль руководства и достижения, которые были. И сегодня рассказывают, что они единственные эксклюзивные продолжатели всего. При этом ничего своего нет. Даже рейтинг, который сегодня есть – он чужой, он Кернеса", - рассказал политик, имея ввиду Игоря Терехова, который сегодня является временным руководителем Харькова

При этом он отметил, что это все, на самом деле, мишура, потому как знаком с ситуацией изнутри. "Там вместо одного "продолжателя" получился коллективный "продолжатель". Среди них, в том числе, и Арсен Аваков, который никогда не был партнером Кернеса. Он близко не подпускал людей Авакова к городу. Аваков Харьков своим при Кернесе не считал. Хотя он много лет проучился, проработал в этом городе. Раньше никто и никогда не говорил, что Харьков – это вотчина Авакова. А сейчас – это вотчина Авакова", - рассказал Добкин, добавив, что речь еще и о Петре Порошенко.

Отвечая на вопрос о том, что это возможно связано с еще одним харьковским политиком – Юлией Светличной, Добкин отметил: "Не надо относить к Порошенко Юлию Светличную. На сегодняшний момент Светличная – это Светличная, а "ЕС" – это "ЕС". Светличная набрала голосов в Харьковской области вдвое больше, чем "ЕС". И она набрала под свое имя. А Порошенко – политический карлик в Харькове".

Вместе с тем, Добкин отметил, что несмотря на это, у фракции "ЕС" в горсовете шесть депутатов и три постоянные комиссии. Более того, по его словам, "все политтехнологи, вся команда, которая выстраивала сетку Сергею Березенко – они все сегодня работают в штабе моего главного оппонента, сплетясь в змеином оргазме с людьми Авакова".

"Поэтому Аваков сегодня равен Порошенко в Харькове, что очень смешно, учитывая то, как они расстались в 2019 году", - подытожил Михаил Добкин.

Напомним, в Харькове 31 октября пройдут внеочередные выборы городского головы. Они были назначены Верховной Радой в марте, после того как в декабре 2020 года в берлинской клинике "Шарите" скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.

В настоящее время обязанности мэра Харькова исполняет Игорь Терехов, который несколько раз подтвердил, что имеет давние связи с Арсеном Аваковым. До 2010 года Терехов работал заместителем губернатора Харьковщины Авакова, а будучи заместителем Кернеса выполнял роль коммуникатора с Аваковым.