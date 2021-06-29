Пов'язаний з Фуксом заступник Терехова роздає своїм фірмам бюджетні підряди на сотні мільйонів, - ЗМІ

Фірми пов'язані з призначеним зусиллями Павла Фукса заступником харківського міського голови та директором Департаменту ЖКГ Харківської міськради Семеном Сиротою виграли тендерів на 300 млн грн за останні пів року. Попри те, що сам Сирота вже п'ять років є підозрюваним у справі щодо корупції

Про це йдеться в спільному розслідуванні Bihus.Info та Interlink Academy "Оточення віце-мера Харкова, якого судять за корупцію, освоїло 600 мільйонів на харківській комуналці" в рамках проєкту "Лабораторія викриттів 3.0”.

За інформацією журналістів, Сирота – харківський чиновник, екс-регіонал, депутат міськради вже трьох скликань. З 2011 року й донедавна очолював КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" (ХРБП). Наприкінці минулого року "Сирота отримав одразу дві топ-посади: став заступником міського голови та директором Департаменту житлового-комунального господарства. Господарства, забюджетованого на цей рік на цілих два мільярди".

"І ці мільярди Сирота та його оточення вже почали освоювати – Департамент як замовник робіт і послуг розподіляти кошти, а ХРБП в якості підрядника – їх отримувати. З січня Департамент роздав вже тисячі підрядів. Кожен окремо невеликий – але загалом на суму понад 300 млн. грн. Більшість з яких не надто прозоро, а точніше – не конкурентно, за прямими угодами, без відкритих торгів", - йдеться в публікації.

За інформацією розслідувачів, понад половина контрактів (187 із цих 300 млн. грн.), дісталася тому самому КП ХРБП, яке упродовж 10 років очолював особисто Сирота. За останні 5 років КП ХРБП отримало підрядів на 1,1 млрд грн. "В основному підряди були отримані без відкритого конкурсу, а інформація щодо робіт, які мали бути виконані – не публікувалася, зокрема в таємниці лишалися кошториси... Діяльність КП у роки, коли його очолював Сирота, призвела до реєстрації декількох кримінальних проваджень щодо розтрати, зловживання службовим становищем тощо. У тому числі отримав підозру й затяжні судові розборки і особисто Сирота. У червні 2017 року обвинувальний акт Сироти був скерований до суду, комунальника відсторонювали від посади і навіть садили під нічний домашній арешт. Але з того часу засідання постійно переносяться і вироку у справі досі немає", - йдеться в розслідуванні.

Також журналісти зазначили, що до призначення директором ХРБП Сирота був акціонером та директором будівельної фірми ПАТ "Рембудсервіс" (нині ТОВ "СБ Рембудсервіс"), яка протягом останніх семи років активно отримує бюджетні підряди на ремонти. Крім того, за даними розслідувачів, з Сиротою пов'язана компанія "Орембудсервіс", що за останні 5 років отримала підрядів на 100 млн. грн.

Також, за результатами розслідування, в орбіту Сироти входять ПП "Будтранс-груп”, ТОВ "Транспортно-будівельна компанія "Сіті-Буд" та низка інших компаній, які регулярно виграють тендери на засвоєння бюджетних коштів. "При такій багаторічній практиці не дивно, що фірми з умовного "пулу Сироти" і його оточення регулярно потрапляли в поле зору правоохоронців", зазначають журналісти, проте це позначилося на кар'єрі Сироти, оскільки, за інформацією розслідувачів, він пов'язаний з впливовим харківським бізнесменом Павлом Фуксом. "Бізнес-партнером Фукса є Ігор Абрамович, нині нардеп від ОПЗЖ, а за сумісництвом – зять Семена Сироти. Тесть із зятем – не просто родичі, сімейні стосунки підкріплені бізнесовими інтересами", - зазначає видання.

Журналісти нагадали, що Сирота був призначений заступником мера Харкова за тиждень до смерті Геннадія Кернеса, коли той був у клініці "Шаріте" в Берліні, а кандидатуру винесли на голосування на підставі "електронного ключа міського голови". За цим призначенням в сесійній залі слідкував особисто Павло Фукс.

"І ось тепер напередодні виборів у заступника Терехова є – Департамент з мільярдним бюджетом та пул фірм та комунальних підприємств, які роками набили руку на освоюванні бюджетів, зате, здається, геть немає – особливих проблем через те, як саме вони освоювалися", - підсумувало видання.

Нагадаємо, що 18 червня РНБО ввела санкції проти Павла Фукса на підставі визнання ліцензій, куплених ним у наближених Януковича, незаконними. Санкції включають в себе блокування активів, обмеження на ведення торгових операцій, заборона на виведення капіталу. Раніше, в січні в одному з інтерв'ю Павло Фукс підтримав кандидатуру в.о. мера Харкова Ігоря Терехова на позачергових виборах Харківського міського голови.