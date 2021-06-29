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29 июня 2021, 20:51 46

Связанный с Фуксом заместитель Терехова раздает своим фирмам бюджетные подряды на сотни миллионов, - СМИ

29 июня 2021, 20:51 46
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Фирмы связанные с назначенным усилиями Павла Фукса заместителем харьковского городского головы и директор Департамента ЖКХ Харьковского горсовета Семеном Сиротой выиграли тендеров на 300 млн грн за последние полгода. Несмотря на то, что сам Сирота уже пять лет является подозреваемым по делу о коррупции

Об этом говорится в совместном расследовании Bihus.Info и Interlink Academy "Окружение вице-мэра Харькова, которого судят за коррупцию, освоило 600 миллионов на Харьковской коммуналке" в рамках проекта "Лаборатория разоблачений 3.0”.

По информации журналистов, Сирота – харьковский чиновник, экс-регионал, депутат горсовета уже трех созывов. С 2011 года и до недавнего времени возглавлял КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" (ХРСП). В конце прошлого года "Сирота получил сразу две топ-должности: стал заместителем городского головы и директором Департамента жилищно-коммунального хозяйства. хозяйства, забюджетированного на этот год на целых два миллиарда".

"И эти миллиарды Сирота и его окружение уже начали осваивать – Департамент как заказчик работ и услуг распределять средства, а ХРСП в качестве подрядчика – их получать. С января Департамент раздал уже тысячи подрядов. Каждый отдельно небольшой - но всего на сумму более 300 млн. большинство из которых не слишком прозрачно, а точнее – не конкурентно, по прямым сделкам, без открытых торгов", - говорится в публикации.

По информации расследователей, более половины контрактов (187 из этих 300 млн. грн.), досталась тому самому КП ХРСП, которое на протяжении 10 лет возглавлял лично Сирота. За последние 5 лет КП ХРСП получило подрядов на 1,1 млрд грн. "в основном подряды были получены без открытого конкурса, а информация о работах, которые должны были быть выполнены – не публиковалась, в частности в тайне оставались сметы... Деятельность КП в годы, когда его возглавлял Сирота, привела к регистрации нескольких уголовных производств относительно растраты, злоупотребления служебным положением и тому подобного. В том числе получил подозрение и затяжные судебные разборки и лично Сирота. В июне 2017 года обвинительный акт в отношении Сироты был направлен в суд, коммунальщика отстраняли от должности и даже сажали под ночной домашний арест. Но с тех пор заседания постоянно переносятся и приговора по делу до сих пор нет", - говорится в расследовании.

Также журналисты отметили, что до назначения директором ХРСП Сирота был акционером и директором строительной фирмы ПАО "Ремстройсервис" (ныне ООО "СБ Ремстройсервис"), которая на протяжении последних семи лет активно получает бюджетные подряды на ремонты. Кроме того, по данным расследователей, с Сиротой связана компания "Оремстройсервіс", что за последние 5 лет получила подрядов на 100 млн. грн.

Также, по результатам расследования, в орбиту Сироты входят ООО "Стройтранс-групп”, ООО "Транспортно-строительная компания "Сити-Строй" и ряд других компаний, которые регулярно выигрывают тендеры на освоение бюджетных средств. "При такой многолетней практике не удивительно, что фирмы с условного "пула Сироты" и его окружение регулярно попадали в поле зрения правоохранителей", отмечают журналисты, однако это не сказалось на карьере Сироты, поскольку, по информации расследователей, он связан с влиятельным харьковским бизнесменом Павлом Фуксом. "Бизнес-партнером Фукса является Игорь Абрамович, ныне нардеп от ОПЗЖ, а по совместительству – зять Семена Сироты. Тесть с зятем - не просто родственники, семейные отношения подкреплены деловыми интересами", - отмечает издание.

Журналисты напомнили, что Сирота был назначен заместителем мэра Харькова за неделю до смерти Геннадия Кернеса, когда тот был в клинике "Шарите" в Берлине, а кандидатуру вынесли на голосование на основании "электронного ключа городского головы". За этим назначением в сессионном зале следил лично Павел Фукс.

"И вот теперь накануне выборов у заместителя Терехова появляется – Департамент с миллиардным бюджетом и пул фирм и коммунальных предприятий, которые годами набили руку на освоении бюджетов, зато, кажется, совсем нет – особых проблем из-за того, как именно они осваивались", - подытожило издание.

Напомним, что 18 июня СНБО ввел санкции против Павла Фукса на основании признания лицензий, купленных им у приближенных Януковича, незаконными. Санкции включают в себя блокирование активов, ограничения на ведение торговых операций, запрет на вывод капитала. Ранее, в январе в одном из интервью Павел Фукс поддержал кандидатуру и.о. мэра Харькова Игоря Терехова на внеочередных выборах Харьковского городского головы.

Харьков Павел Фукс Игорь Терехов

 
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