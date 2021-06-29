Михайло Добкін: Ми з Кернесом реформували ЖКГ, але зараз без контролю починаються збої

Система роботи ЖКГ, налагоджена в Харкові під час керівництва містом Михайлом Добкіним і Геннадієм Кернесом, без належного контролю з боку керівництва міста і професійних кадрів сьогодні стає проблемою

Про це під час спілкування з харків'янами на відкритті двох нових локацій "ДОБКІН ХАБ", заявив міський голова Харкова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш Дім – Харків" Михайло Добкін.

"У 2006 році, коли я став мером, ми почали дивитися, яким чином влаштована робота житлово-комунального господарства. Були ЖЕКи. Як формувалася робота: ЖЕК збирався, сам собі писав завдання, які повинен зробити, щоб розписати гроші... ми ЖЕКи ліквідували, ми зробили контору, яка виступила в ролі замовника, називається – "Житкомсервіс". Вона наймає на виконання робіт тих, хто повинен щось робити. Двірників, які повинні помсти вулиці, прибирати сніг", – сказав Добкін, пояснюючи городянам, як була створена система роботи ЖКГ Харкова.

За його словами, частково вона працює досі, але є проблеми з менеджментом: "вони займаються компаніями, які сміття вивозять, вони займаються обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж, все, що у вас прописано в квартплаті. Питання-як це працює, це вже інше питання".

"Розумієте, можна купити "Мерседес", але посадити за кермо дурня, а завтра вже виявиться, що вас в маршрутці краще возять, ніж в цьому "Мерседесі". Тому питання не в тому, як називається структура, або що вона не робить, питання в тому, що вона повинна робити, тому тут питання організації", – підкреслив Добкін.

Він також заявив, що до недавнього часу, незважаючи на складнощі, система працювала, але після смерті Геннадія Кернеса "немає достатнього контролю з боку посадових осіб".

За його словами, особливо це помітно при складних погодних умовах. "Взимку складніше, тому що потрібна Мала механізація, тому що, якщо пройшов дощ, а потім вдарив мороз... потрібна техніка, потрібні реактиви спеціальні, потрібні нові технології", - сказав Добкін.

Як повідомлялося, 28 червня у Харкові громадська організація "Наш Дім - Харків" та її лідер, харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили два міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами"ДОБКІН ХАБ".

19 червня, громадська організація "Наш Дім - Харків" та її лідер Михайло Добкін відкрили перші три локації з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".