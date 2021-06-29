Михаил Добкин: Мы с Кернесом реформировали ЖКХ, но сейчас без контроля начинаются сбои

Система работы ЖКХ, налаженная в Харькове во время руководства городом Михаилом Добкиным и Геннадием Кернесом, без должного контроля со стороны руководства города и профессиональных кадров сегодня становится проблемой

Об этом во время общения с харьковчанами на открытии двух новых локаций "ДОБКИН ХАБ", заявил городской голова Харькова в 2006-2010 годах, лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин.

"В 2006 году, когда я стал мэром, мы начали смотреть, каким образом устроена работа жилищно-коммунального хозяйства. Были ЖЭКи. Как формировалась работа: ЖЭК собирался, сам себе писал задачи, которые должен сделать, чтобы расписать деньги… Мы ЖЭКи ликвидировали, мы сделали контору, которая выступила в роли заказчика, называется – "Жилкомсервис". Она нанимает на выполнение работ тех, кто должен что-то делать. Дворников, которые должны мести улицы, убирать снег", – сказал Добкин, объясняя горожанам, как была создана система работы ЖКХ Харькова.

По его словам, частично она работает до сих пор, но есть проблемы с менеджментом: "Они занимаются компаниями, которые мусор вывозят, они занимаются обслуживанием внутридомовых сетей, все, что у вас прописано в квартплате. Вопрос - как это работает, это уже другой вопрос".

"Понимаете, можно купить "Мерседес", но посадить за руль дурака, а завтра уже окажется, что вас в маршрутке лучше возят, чем в этом "Мерседесе". Поэтому вопрос не в том, как называется структура, или что она не делает, вопрос в том, что она должна делать, поэтому здесь вопрос организации", – подчеркнул Добкин.

Он также заявил, что до недавнего времени, несмотря на сложности, система работала, но после смерти Геннадия Кернеса "нет достаточного контроля со стороны должностных лиц".

По его словам, особенно это заметно при сложных погодных условиях. "Зимой сложнее, потому что нужна малая механизация, потому что, если прошел дождь, а потом ударил мороз… Нужна техника, нужны реактивы специальные, нужны новые технологии", – сказал Добкин.

Как сообщалось, 28 июня в Харькове общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли два городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".

19 июня, общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер Михаил Добкин открыли первые три локации с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".