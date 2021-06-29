Михаил Добкин: Терехов представляет Авакова и Фукса, и Кернес не видел в нем преемника

Об этом во время общения с харьковчанами на открытии двух новых локаций "ДОБКИН ХАБ", заявил городской голова Харькова в 2006-2010 годах, лидер общественной организации "Наш Дом - Харьков" Михаил Добкин.

По словам Михаила Добкина, если смоделировать ситуацию, что Геннадий Кернес мог бы выбирать преемника, то не остановил бы свой выбор на и.о. мэра Игоре Терехове. "Если взять ситуацию, что Геннадий Кернес уже понимает, что он уходит, и есть время подумать, кого после себя оставить, точно он бы пальцем не показал на того человека, который нам сейчас из всех утюгов кричит, что он главный "наследник" … Потому что он такой компромиссный вариант для клана Авакова и клана Фукса", - отметил политик.

По мнению Михаила Добкина, временный городской голова Игорь Терехов ошибочно определяет приоритеты в развитии города. "Вопрос в приоритетах. Куда направить свои усилия, построить еще один террариум для гадюк или сделать подземный переход в том месте, где машины часто сбивают людей? Вот такая задача мэра. Приоритеты от малого до великого. Мэр должен видеть, как должен развиваться Харьков в ближайшие 10-15 лет", - заявил Михаил Добкин.

По его мнению, тот, кого бы выбрал Кернес в преемники имел бы стратегическое видение развития Харькова и правильно определял бы приоритеты. "И когда я вижу персонажей, которые сегодня претендуют именоваться друзьями и последователями Кернеса, то я удивлен", - говорит Михаил Добкин.

Он еще раз подчеркнул, что Игорь Терехов представляет интересы главы МВД Арсена Авакова и бизнесмена Павла Фукса. "Фукс вместе с Аваковым разделили Харьков, а Терехов у них такая "говорящая голова" … Но у нас никогда не было мэра, который не имеет собственного мнения", - подчеркнул Михаил Добкин.

Ранее Михаил Добкин уже отмечал, что в теперешнем руководстве Харькова на первых ролях люди, которые имеют доступ к главе МВД Арсену Авакову, и к "команде Кернеса" они не имеют отношения.

"Когда я был мэром, Геннадий Кернес - секретарем горсовета, а губернатором был Арсен Аваков, мы воевали с ним все четыре года. Если бы не Аваков, то мы еще больше могли бы сделать. И вдруг после смерти Геннадия Кернеса все ключевые, решающие посты занимают люди, которые близки к Арсену Авакову. А Кернес Авакова на пушечный выстрел не подпускал к городу. Могу я с этим смириться? Не могу. И не хочу. Я часть своей жизни оставил в Харькове, и я не хочу, чтобы вот так просто взяли с пола подняли то, что после Кернеса упало, и понесли те, кто палец об палец не ударил, чтобы в Харькове было что-то хорошее", - заявил Михаил Добкин.

По словам Михаила Добкина, его возмущает ситуация, когда "те, кто, наоборот, мешал, кто не хотел, чтобы у нас что-то получилось. Те, у кого была главная задача, чтобы у нас было плохо. Ну, а если у руководства города не получается, то кто от этого страдает? Жители, обычные люди, которые получают какие-то проблемы".

Напомним, вчера в Харькове общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли еще два городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".