Михайло Добкін: Я не хочу віддавати Харків людям Авакова і Фукса

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У теперішньому керівництві Харкова на перших ролях люди, які мають доступ до глави МВС Арсена Авакова, і до "команди Кернеса" вони не мають відношення

Про це під час спілкування з харків'янами на відкритті двох нових локацій "ДОБКІН ХАБ", заявив міський голова Харкова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш дім - Харків" Михайло Добкін.

"Коли я був мером, Геннадій Кернес - секретарем міськради, а губернатором був Арсен Аваков, ми воювали з ним всі чотири роки. Якби не Аваков, то ми ще більше могли б зробити. І раптом після смерті Геннадія Кернеса всі ключові, вирішальні пости займають люди, які близькі до Арсена Авакова. А Кернес Авакова на гарматний постріл не підпускав до міста. Чи можу я з цим змиритися? Не можу. І не хочу. Я частину свого життя залишив у Харкові, і я не хочу, щоб ось так просто взяли з підлоги підняли те, що після Кернеса впало, і понесли ті, хто палець об палець не вдарив, щоб у Харкові було щось хороше",-заявив Михайло Добкін.

За словами Михайла Добкіна, його обурює ситуація, коли "ті, хто, навпаки, заважав, хто не хотів, щоб у нас щось вийшло. Ті, у кого було головне завдання, щоб у нас було погано. Ну, а якщо у керівництва міста не виходить, то хто від цього страждає? Жителі, звичайні люди, які отримують якісь проблеми".

Михайло Добкін зазначив, що всі гучні заяви про те, що зараз у Харкові працює команда Геннадія Кернеса, не відповідають дійсності. "Там є люди, яких можна назвати командою Геннадія Кернеса, але їх дуже мало, вони сьогодні на других-третіх ролях. На перших ролях всі ті, хто може зателефонувати і у нього є комунікація з Арсеном Борисовичем Аваковим. Але я не хочу їм віддавати, не хочу нічого дарувати їм", - заявив політик.

За словами Михайла Добкіна, харків'яни повинні розуміти, що "або вони будуть мати справу з людьми, які тут від імені Авакова і Фукса керують містом, або вони будуть мати справу з мером, якого вони виберуть".

Сьогодні у Харкові громадська організація "Наш дім - Харків" та її лідер, харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили ще два міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".

Нагадаємо, 19 червня, громадська організація "Наш дім - Харків" та її лідер Михайло Добкін відкрили перші три локації з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".