Михайло Добкін: Терехов влаштував змагання з Благодатним вогнем, а міг просто поговорити зі мною

В.о. мера Харкова Ігор Терехов влаштував справжнє змагання з доставкою Благодатного вогню в місто, але потрібно розуміти, що є грані, за які не можна виходити

Про це під час спілкування з харків'янами на відкритті двох нових локацій "ДОБКІН ХАБ", заявив міський голова Харкова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш дім - Харків" Михайло Добкін.

За його словами, в житті є речі, на яких не можна ніколи спекулювати. "Ось так вийшло, що я – людина віруюча і певні процеси, пов'язані з доставкою в Харків Благодатного вогню, 13 років були пов'язані зі мною. Раптом з'являється людина, яка вирішує це зробити – ну добре. Порадився б зі мною, може я б не займався цією справою. Але ні, це ж перетворюється на якісь змагання. Вилітає з Києва літак, в якому священик везе Благодатний вогонь, але його не можна везти в звичайному літаку, тому що на борт ви вогонь не пронесете", – заявив Михайло Добкін.

Він додав, що для перевезення Благодатного вогню потрібно брати спеціальний літак, пройти певні процедури, узгодження. "Диспетчерський пункт Харківського аеропорту дає команду не давати посадку літаку, кружляти його над Харковом, поки не приземлиться літак, який перевозить вогонь. Ну це ж маразм. З ким змагатися? З Господом Богом? Він тобі дав можливість, мені дав можливість, кого перемогти хоче?"- додав Михайло Добкін.

Також він заявив, що не змагатиметься з Тереховим в дурості. "Мене знають, прізвище моє відоме, я ні для кого не є котом в мішку. У мене є свої сильні сторони, є недоліки, як у будь-якої людини. Я над ними працюю і радий, коли мені про них нагадують, тому що я ж можу не все помічати", – резюмував Михайло Добкін.

Нагадаємо, 28 червня у Харкові громадська організація "Наш дім - Харків" та її лідер, Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили відразу два міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".

Водночас, 19 червня, ГО "Наш дім - Харків" та її лідер Михайло Добкін відкрили перші три "ДОБКІН ХАБи", де містяни можуть висловитися не тільки про наболілі питання, а й розповісти своє бачення розвитку Харкова.