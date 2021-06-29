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29 июня 2021, 10:07 21

Михаил Добкин: Терехов устроил соревнования с Благодатным огнем, а мог просто поговорить со мной

29 июня 2021, 10:07 21
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И.о. мэра Харькова Игорь Терехов устроил настоящее соревнование с доставкой Благодатного огня в город, но нужно понимать, что есть грани, за которые нельзя выходить

Об этом во время общения с харьковчанами на открытии двух новых локаций "ДОБКИН ХАБ", заявил городской голова Харькова в 2006-2010 годах, лидер общественной организации "Наш Дом - Харьков" Михаил Добкин.

По его словам, в жизни есть вещи, на которых нельзя никогда спекулировать. "Вот так получилось, что я – человек верующий и определенные процессы, связанные с доставкой в Харьков Благодатного огня, 13 лет были связаны со мной. Вдруг появляется человек, который решает это сделать – ну хорошо. Посоветовался бы со мной, может я бы не занимался этим делом. Но нет, это же превращается в какие-то соревнования. Вылетает из Киева самолет, в котором священник везет Благодатный огонь, но его нельзя везти в обычном самолете, потому что на борт вы огонь не пронесете", – заявил Михаил Добкин.

Он добавил, что для перевозки Благодатного огня нужно брать специальный самолет, пройти определенные процедуры, согласование. "Диспетчерский пункт харьковского аэропорта дает команду не давать посадку самолета, кружить его над Харьковом, пока не приземлится самолет, который перевозит огонь. Ну это же маразм. С кем соревноваться? С Господом Богом? Он тебе дал возможность, мне дал возможность, кого победить хочет?" – добавил Михаил Добкин.

Также он заявил, что не будет соревноваться с Тереховым в глупости. "Меня знают, фамилия моя известна, я ни для кого не являюсь котом в мешке. У меня есть свои сильные стороны, есть недостатки, как у любого человека. Я над ними работаю и рад, когда мне о них напоминают, потому что я же могу не все замечать", – резюмировал Михаил Добкин.

Напомним, 28 июня в Харькове общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли сразу два городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".

В то же время, 19 июня, ОО "Наш Дом – Харьков" и ее лидер Михаил Добкин открыли первые три "ДОБКИН ХАБа", где горожане могут высказаться не только о наболевших вопросах, но и рассказать свое видение развития Харькова.

Харьков Михаил Добкин Игорь Терехов

 
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